Щоб уникнути вето Угорщини, Євросоюз пропонує створити добровільний фонд військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 мільярдів євро, пише Euractiv.

Як ЄС обійде вето Угорщини: фонд військової допомоги Україні

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, країнам-учасницям “рекомендується” надати військову підтримку Україні у 2025 році на суму щонайменше 20 млрд євро з можливим збільшенням до 40 млрд євро (залежно від потреб Києва).

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Першочергово планується виділити 5 млрд євро на закупівлю 2 млн великокаліберних артилерійських снарядів у 2025 році.

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Внески країн будуть пропорційні їхній економічній вазі. ЄС планує зарахувати 1,9 млрд євро прибутку від заморожених російських активів (частину вже виплачено).

Пріоритети закупівель: великокаліберні боєприпаси, ППО, ракети, дрони, винищувачі, обслуговування та підтримка бригад.

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Внески країн ЄС розглядатимуться як “вклади в гарантії безпеки для України”. Кінцевий термін приєднання – 30 квітня.

Документ передано країнам ЄС 13 березня, перед зустріччю міністрів закордонних справ 17 березня.

Угорщина погрожує виключити згадки про Україну з рішень саміту ЄС

Міністр закоронних справ Угорщини Петер Сійярто висловив підтримку позиції прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо виключення з підсумкової заяви саміту ЄС будь-яких згадок про Україну.

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Напередодні саміту ЄС цього тижня Сійярто звернув увагу на існуючі суперечності між фракціями, які виступають за мир або за війну.

Як повідомляло угорське інформаційне агентство MTI з посиланням на департамент комунікацій прем’єра, головною темою переговорів між Макроном та Орбаном є війна між Росією та Україною.

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