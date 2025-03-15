Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із партнерами щодо миру в Україні.
Глава держави підписав відповідне розпорядження.
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Хто представлятиме Україну на мирних переговорах
Очолює делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Також до складу групи входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
Глава делегації може змінювати її склад, за погодженням з міністром закордонних справ. А також залучати до роботи команди працівників державних органів, підприємств, установ, організацій.
Варто зазначити, що в такому складі Україна була представлена на переговорах в Саудівській Аравії 11 березня.
РФ робить усе, щоб не допустити припинення вогню, - Зеленський
Сьогодні Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.
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Президент вважає, що Путін намагатиметься затягнути війну. Глава держави переконаний - аби зупинити бойові дії, потрібно й надалі тиснути на Росію.
«Припинення вогню могло б уже відбутись, але Росія робить усе, щоб цього не допустити. Путін бреше всім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається в Курській області, де наші українські сили продовжують свої операції. Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області я маю на увазі Покровськ», - сказав президент України.
Володимир Зеленський також наголосив на необхідності гарантій безпеки - для встановлення надійного та тривалого миру.
«Правда в тому, що Путін уже затягнув війну майже на тиждень після переговорів у Джидді в Саудівській Аравії. І він затягуватиме її й надалі», - додав Зеленський.