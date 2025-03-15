Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із партнерами щодо миру в Україні.

Глава держави підписав відповідне розпорядження.

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Хто представлятиме Україну на мирних переговорах

Очолює делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також до складу групи входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Глава делегації може змінювати її склад, за погодженням з міністром закордонних справ. А також залучати до роботи команди працівників державних органів, підприємств, установ, організацій.

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Варто зазначити, що в такому складі Україна була представлена на переговорах в Саудівській Аравії 11 березня.

РФ робить усе, щоб не допустити припинення вогню, - Зеленський

Сьогодні Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.

Президент вважає, що Путін намагатиметься затягнути війну. Глава держави переконаний - аби зупинити бойові дії, потрібно й надалі тиснути на Росію.

«Припинення вогню могло б уже відбутись, але Росія робить усе, щоб цього не допустити. Путін бреше всім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається в Курській області, де наші українські сили продовжують свої операції. Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області я маю на увазі Покровськ», - сказав президент України.