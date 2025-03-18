Прокремлівські військові блогери Русское оружие, Новости Новомосковска і «Воевода вещает» повідомили, що на початку березня принаймні один із шести літаків дальнього радіолокаційного виявлення і управління (ДРЛОУ) Повітряно-космічних сил Росії, які ще залишилися, А-50У «Берієв» (НАТО: «Mainstay») відновив розвідувальні польоти.

Літак А-50У знову в небі - що відомо

Ці повідомлення також підтвердили Повітряні сили ЗСУ, які помітили літак над західною частиною Орловської області Росії, недалеко від кордону з Сумською областю України. На думку блогерів, літак міг бути ідентифікований за допомогою електронних систем класу «повітря-повітря», встановлених на винищувачах Mirage-2000 і F-16, переданих Україні її західними союзниками.

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А-50У, створений на базі Іл-76МД, – дуже великий літак: розмах крил – 50,5 м, довжина – 48,3 м, висота – 14,80 м, діаметр фюзеляжу – 4,8 м. Номінальна злітна вага літака становить 190 т, а запас пального – 109,48 т, що забезпечує дальність польоту 7 500 км і робочу стелю 12 000 м на максимальній крейсерській швидкості 800 км/год. Екіпаж складається з п’яти членів льотного складу і до десяти операторів радіолокаційної системи.

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Більше по темі Думки вголос: Належні умови для справедливого, тривалого миру Поки Трамп намагається вирішити майбутнє України через її голову і заспокоїти Путіна, йому та його команді потрібно нагадати про їхню відповідальність за міжнародним правом.

Поки що не зрозуміло, чи цей A-50У, помічений тиждень тому, лише один літак, чи перший з кількох, які будуть працювати на ротаційній основі.

Однак прикметно, що цей літак-розвідник з’явився в небі лише за кілька днів після того, як 5 березня президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення обміну розвідувальною інформацією з Україною (такі розвіддані дозволяли ПС ЗСУ виявляти А-50).

У будь-якому разі, А-50У не ризикував, діючи на дальності понад 200 км, що виходить за межі визнаної на сьогодні дальності дії українських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Скільки літаків А-50У втратила Росія за три роки війни

Відсутність цього літака-локатора та його нинішнє автономне позиціонування стало наслідком того, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія втратила щонайменше три таких літаки.

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Перша підтверджена втрата сталася 14 січня 2024 року, коли, за словами тодішнього командувача ПС ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, А-50У був збитий над Азовським морем американською ракетою Patriot MIM-104C.

23 лютого 2024 року ще один А-50 був збитий над Краснодарським краєм, за понад 190 км від найближчої відомої української передової позиції – ймовірно, зенітно-ракетним комплексом радянських часів С-200 (НАТО: SA5 Gammon).

9 березня 2024 року майже 50 українських БПЛА атакували російське місто Таганрог, завдавши ударів, зокрема, по Авіаційному науково-технічному комплексу імені Берієва, де ремонтувалися та обслуговувалися А-50 та інші літаки. На супутникових знімках було видно значні пошкодження ангару, в якій перебував А-50.

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За словами керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова, з 40 літаків А-50, які були прийняті на озброєння в період з 1978 по 1992 рік, залишилося лише шість, які ще здатні літати.

А-50У за допомогою багаторежимної радіолокаційної системи «Шмель-М» може виявляти повітряні цілі та ознаки запуску ракет, наприклад, американських ATACMS, на дальності понад 600 км, а наземні цілі – на відстані до 300 км.

Поява цього літака, який, вочевидь, спостерігає за Сумською областю України і Курською та Бєлгородською областями РФ, свідчить про підвищену потребу російських військ у даних радіоелектронної розвідки в цих районах, що допоможе передбачити спроби вторгнення в Україну з цього напрямку.