Президент США Дональд Трамп впевнений, що Росія погодиться на тимчасове припинення вогню в Україні під час його телефонної розмови з Владіміром Путіним, запланованої на 18 березня.

Про це повідомляє Reuters.

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Трамп впевнений, що Путін погодиться на перемир’я в Україні

“Вони погодяться”, – заявив Трамп журналістам у Вашингтоні, коментуючи 30-денне перемир’я, раніше узгоджене між Україною та США в Джидді.

За словами Трампа, під час розмови з Путіним також планується обговорити можливі територіальні поступки з боку України та ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС.

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“Ситуація в Україні складається не найкращим чином... Я вважаю, що у нас є... можливість” досягти припинення вогню і мирної угоди, – сказав він.

Трамп також зазначив, що його рішення про припинення військової допомоги Україні (початок березня) і зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті (28 лютого) сприяли зміні позиції Києва.

Більше по темі Трамп натякає, що тисне на Україну задля припинення вогню Президент США Дональд Трамп натякнув, що його гарячий обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

Трамп заявив про прогрес у мирній угоді щодо України

Напередодні телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, запланованої на 18 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що “багато елементів” майбутньої мирної угоди щодо України вже узгоджено.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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“Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але багато чого ще залишається”, – зазначив Трамп.

Він також вкотре згадав про людські втрати у війні: “Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і це повинно закінчитися зараз”. Трамп додав, що “з нетерпінням чекає” на розмову з Путіним.

Путін ухиляється від перемир’я в Україні, висуваючи умови

Водночас Путін, за даними The Wall Street Journal (WSJ), поки що ухиляється від рішення щодо 30-денного припинення вогню в Україні, якого прагне досягти президент США Дональд Трамп під час їхньої сьогоднішньої телефонної розмови. Путін заявляє про принципову згоду, але висуває умови.

WSJ припускає, що в обмін на згоду на перемир’я Путін, найімовірніше, вимагатиме від України територіальних та інших поступок.

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Кремль, як пишуть журналісти, вже розвіяв надії Трампа на прорив: МЗС РФ заявило, що мирна угода має гарантувати нейтральний статус України і виключати розміщення європейських миротворців (що є ключовою вимогою України та Заходу).

Bloomberg також повідомляє про ухильну позицію Путіна, який заявляє про принципову згоду, але наполягає на виконанні умов.

Критики Трампа побоюються, що він може піти на поступки Путіну без згоди України, поставивши Зеленського в небезпечне становище.

Кремль підтвердив майбутню розмову між Путіним і Трампом

18 березня має відбутися телефонна розмова президента Росії Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше, 16 березня, Трамп заявив про намір обговорити з Путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні, контроль над Запорізькою АЕС і територіальні поступки.

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Президент США заявляв, що у вівторок поговорить з російським диктатором Путіним в рамках зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф нещодавно відвідав Москву для сприяння переговорам і натякнув, що дзвінок між Трампом і Путіним неминучий.