Під час зустрічі в Нью-Делі міністри закордонних справ України та Індії, Андрій Сибіга та Субраманьян Джайшанкар, офіційно відкрили Генеральне консульство України в Мумбаї.

Про це повідомив глава українського МЗС у соцмережі X.

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Україна та Індія відкрили Генконсульство в Мумбаї

“Навіть під час війни ми розширюємо свою дипломатичну присутність в Індії. Це свідчить про нашу готовність збільшувати двосторонню торгівлю, співпрацю та діалог”, – написав Сибіга.

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Він підкреслив, що технологічна співпраця між Україною та Індією, яка демонструє “вражаючий технологічний прогрес”, має великий потенціал завдяки українським інноваціям та ноу-хау, що з’явилися внаслідок війни.

Міністри також провели змістовну зустріч, під час якої детально обговорили шлях до миру.

У Мавританії відкрилося посольтво України

У травні спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах робочих візитів до країн Північної Африки в Нуакшоті Нуакшот офіційно відкрив Посольство України в Ісламській Республіці Мавританія.

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Kyiv Post дізнався, що Параграф 24, який дозволяє українським біженцям залишатись у Німеччині під час війни, можуть скасувати через мирні перемовини. То що робити біженцям?

У ході візиту до Мавританії спецпредставник зустрівся з главою МЗС Мавританії Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом. 

Ще у 2023 році Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

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