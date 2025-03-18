Під час зустрічі в Нью-Делі міністри закордонних справ України та Індії, Андрій Сибіга та Субраманьян Джайшанкар, офіційно відкрили Генеральне консульство України в Мумбаї.

Про це повідомив глава українського МЗС у соцмережі X.

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Україна та Індія відкрили Генконсульство в Мумбаї

“Навіть під час війни ми розширюємо свою дипломатичну присутність в Індії. Це свідчить про нашу готовність збільшувати двосторонню торгівлю, співпрацю та діалог”, – написав Сибіга.

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Він підкреслив, що технологічна співпраця між Україною та Індією, яка демонструє “вражаючий технологічний прогрес”, має великий потенціал завдяки українським інноваціям та ноу-хау, що з’явилися внаслідок війни.

Міністри також провели змістовну зустріч, під час якої детально обговорили шлях до миру.