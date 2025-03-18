Під час зустрічі в Нью-Делі міністри закордонних справ України та Індії, Андрій Сибіга та Субраманьян Джайшанкар, офіційно відкрили Генеральне консульство України в Мумбаї.
Про це повідомив глава українського МЗС у соцмережі X.
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Україна та Індія відкрили Генконсульство в Мумбаї
“Навіть під час війни ми розширюємо свою дипломатичну присутність в Індії. Це свідчить про нашу готовність збільшувати двосторонню торгівлю, співпрацю та діалог”, – написав Сибіга.
Він підкреслив, що технологічна співпраця між Україною та Індією, яка демонструє “вражаючий технологічний прогрес”, має великий потенціал завдяки українським інноваціям та ноу-хау, що з’явилися внаслідок війни.
Міністри також провели змістовну зустріч, під час якої детально обговорили шлях до миру.
We had a meaningful meeting with @DrSJaishankar and a detailed conversation about the path to peace.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 18, 2025
I praised Dr. Jaishankar's efforts to organize the 10th edition of @RaisinaDialogue, which provides an excellent platform for global dialogue.
At the beginning of our meeting,… pic.twitter.com/Aw06SqI3Tb
У Мавританії відкрилося посольтво України
У травні спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах робочих візитів до країн Північної Африки в Нуакшоті Нуакшот офіційно відкрив Посольство України в Ісламській Республіці Мавританія.
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У ході візиту до Мавританії спецпредставник зустрівся з главою МЗС Мавританії Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом.
Ще у 2023 році Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.