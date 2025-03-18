Російський президент Владімір Путін вимагає припинення постачання зброї Україні як обов’язкову умову для тимчасового припинення вогню, запропонованого Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на три джерела, знайомі з позицією Кремля, та високопоставленого європейського чиновника.

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Путін ставить умову Трампу: припинення вогню в обмін на зброю для України

18 березня Трамп і Путін мають обговорити телефоном 30-денне перемир’я.

Джерело стверджує, що Путін висунув цю вимогу під час зустрічі в Москві зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом.

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Росія, за даними Bloomberg, прагне припинення всієї допомоги Україні, але мінімально – хоча б американської.

Європейський чиновник, на якого посилається агентство, заявив про вкрай неохоче ставлення Європи до блокування постачання зброї через побоювання, що Росія використає перемир’я для переозброєння.

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Обговорять і пропозицію Євросоюзу, що дозволяє державам-членам інвестувати 150 млрд євро кредитів ЄС в оборонне обладнання.

Велика Британія та ЄС, як пише Bloomberg, намагаються прискорити доставку нових пакетів військової допомоги Києву.

Московське джерело стверджує, що призупинення постачання зброї буде тимчасовим і діятиме до “укладення мирної угоди, в якій Україна повинна погодитися на обмеження своєї військової спроможності”.

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Кремль підтвердив майбутню розмову між Путіним і Трампом

18 березня має відбутися телефонна розмова президента Росії Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США заявляв, що сьогодні, 18 березня, поговорить з російським диктатором Путіним в рамках зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф нещодавно відвідав Москву для сприяння переговорам і натякнув, що дзвінок між Трампом і Путіним неминучий.

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