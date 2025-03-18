Російський президент Владімір Путін вимагає припинення постачання зброї Україні як обов’язкову умову для тимчасового припинення вогню, запропонованого Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на три джерела, знайомі з позицією Кремля, та високопоставленого європейського чиновника.

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Путін ставить умову Трампу: припинення вогню в обмін на зброю для України

18 березня Трамп і Путін мають обговорити телефоном 30-денне перемир’я.

Джерело стверджує, що Путін висунув цю вимогу під час зустрічі в Москві зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом.

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Росія, за даними Bloomberg, прагне припинення всієї допомоги Україні, але мінімально – хоча б американської.

Європейський чиновник, на якого посилається агентство, заявив про вкрай неохоче ставлення Європи до блокування постачання зброї через побоювання, що Росія використає перемир’я для переозброєння.

Більше по темі Британія та ЄС домовляються про арешт заморожених російських активів Обговорять і пропозицію Євросоюзу, що дозволяє державам-членам інвестувати 150 млрд євро кредитів ЄС в оборонне обладнання.

Велика Британія та ЄС, як пише Bloomberg, намагаються прискорити доставку нових пакетів військової допомоги Києву.

Московське джерело стверджує, що призупинення постачання зброї буде тимчасовим і діятиме до “укладення мирної угоди, в якій Україна повинна погодитися на обмеження своєї військової спроможності”.

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Кремль підтвердив майбутню розмову між Путіним і Трампом

18 березня має відбутися телефонна розмова президента Росії Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США заявляв, що сьогодні, 18 березня, поговорить з російським диктатором Путіним в рамках зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф нещодавно відвідав Москву для сприяння переговорам і натякнув, що дзвінок між Трампом і Путіним неминучий.