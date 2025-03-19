США і Росія проведуть переговори в Джидді (Саудівська Аравія) 23 березня, щоб обговорити домовленості, досягнуті під час телефонної розмови Трампа і Путіна.

Про це повідомляє Суспільне, цитуючи спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стівена Віткоффа в інтерв’ю Fox News.

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США і РФ обговорять Україну без України: переговори в Джидді

Американську делегацію представлятимуть радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц і держсекретар Марко Рубіо.

Віткофф зазначив, що домовленості про тимчасове припинення вогню передбачають зупинку ударів по інфраструктурі загалом, і висловив сподівання на підтримку цих ініціатив Україною. “Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться... переговори стартують у неділю в Джидді”, – сказав він.

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Участь України у переговорах, як і офіційне підтвердження участі Росії, наразі невідомі.

Більше по темі Трамп спростував вимогу Путіна щодо припинення допомоги Україні Лідери країн домовилися створити “експертні групи” з урегулювання війни в Україні.

Згідно із заявою Білого дому, під час телефонної розмови 18 березня Трамп і Путін домовилися розпочати “рух до миру” з переговорів між США і РФ на Близькому Сході.

Темами переговорів стануть припинення вогню в Чорному морі, повне припинення вогню, постійний мир.

Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом

Президент Росії Владімір Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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У вівторок Трамп і Путін провели довгоочікувану телефонну розмову, яка тривала понад 90 хвилин. Представник Білого дому заявив, що розмова “пройшла добре” приблизно через годину після початку розмови.

Лідери двох країн також домовилися створити російську та американську експертні групи для роботи над обговорюваними питаннями і “залишатися на зв’язку з усіх порушених питань”.

Раніше Kyiv Post писав про те, що таке 30-денне перемир’я та що про нього відомо.