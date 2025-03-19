Дональд Трамп спростував інформацію про те, що лідер РФ Владімір Путін вимагав припинення допомоги Україні під час їхньої телефонної розмови 18 березня.

Про це президент США заявив в інтерв’ю Fox News.

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Чи вимагав Путін зупинки допомоги Україні?

“Ні, ми не говорили про допомогу... Ми говорили про багато речей, але допомогу ніколи не обговорювали”, – сказав Трамп, коментуючи твердження російських ЗМІ про те, що Путін нібито вимагав зупинити підтримку України в обмін на повне припинення вогню.

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Телеканал CNN, посилаючись на російське джерело, повідомив, що розмова пройшла “дуже добре”.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, Трамп і Путін домовилися створити “експертні групи” з урегулювання війни в Україні.

Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом

Президент Росії погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Більше по темі ГУР відпрацювало по низці російських об’єктів у Криму Під удар потрапили й пускова установка С-300СВ, ЗРК “Панцирь-С1”, а також вертоліт Мі-8.

У вівторок Трамп і Путін провели довгоочікувану телефонну розмову, яка тривала понад 90 хвилин. Представник Білого дому заявив, що розмова “пройшла добре” приблизно через годину після початку розмови.

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У Кремлі заявили, що Путін також обговорив “низку важливих моментів”, пов’язаних із забезпеченням режиму припинення вогню вздовж лінії фронту.

Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.