США вважають, що Європейський Союз повинен бути учасником будь-якої мирної угоди між Україною та Росією.

Про це офіційні особи США повідомили європейським колегам, пише Bloomberg.

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Мирна угода України та РФ: США бачать ЄС учасником

За даними видання, Росія прагне зняття санкцій ЄС у межах угоди.

Співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності зазначили, що “США нещодавно передали європейцям повідомлення про те, що пріоритетом є припинення бойових дій... та обговорення таких питань, як можливі домовленості щодо безпеки для України після цього”. 

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Такий меседж з Вашингтона може певною мірою заспокоїти країни-союзниці в ЄС, які побоюються, що США спробують укласти угоду з РФ без участі європейських лідерів, що може послабити безпеку України чи Європи.

Раніше американські чиновники неодноразово заявляли союзникам, що санкції проти Росії залишатимуться чинними до укладення домовленостей щодо України, і що вони готові вжити додаткових заходів для посилення тиску на Кремль, якщо він не співпрацюватиме, зокрема запровадити санкції проти енергетичного сектору.

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Під удар потрапили й пускова установка С-300СВ, ЗРК “Панцирь-С1”, а також вертоліт Мі-8.

Союзники України запровадили масштабні санкції проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Обмежувальні заходи торкнулися як осіб, наближених до російської влади, так і компаній.

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Також існують вторинні санкції, спрямовані на посилення впливу прямих санкцій шляхом покарання третіх сторін, які прагнуть мати справу з компаніями, внесеними до санкційного списку.

США та Росія проведуть переговори щодо України в Джидді

США і Росія проведуть переговори в Джидді (Саудівська Аравія) 23 березня, щоб обговорити домовленості, досягнуті під час телефонної розмови Трампа і Путіна.

Американську делегацію представлятимуть радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц і держсекретар Марко Рубіо.

Президент Росії Владімір Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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Раніше Kyiv Post писав про те, що таке 30-денне перемир’я та що про нього відомо.

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