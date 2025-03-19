Міністерство оборони Литви опублікувало копію листа, підписаного міністрами оборони Литви, Польщі, Латвії та Естонії, із закликом вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

У спільному листі йдеться про «значне погіршення» ситуації з безпекою в регіоні та «значне збільшення» військових загроз країнам-членам НАТО, що межують із Росією і Білоруссю.

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«Враховуючи ці обставини, ми – міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі – одноголосно рекомендуємо вийти з Оттавської конвенції. Ми вважаємо, що в нинішньому безпековому середовищі необхідно надати нашим силам оборони гнучкість і свободу вибору щодо можливого використання нових систем озброєнь і рішень для посилення оборони вразливого східного флангу Альянсу».

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«Після інтенсивних дискусій одностайна рекомендація про вихід із Оттавської конвенції, узгоджена міністрами оборони країн Балтії та Польщі, посилає стратегічний сигнал про те, що будуть використані всі можливості для посилення стримування і ефективної оборони, а також для здійснення свободи вибору у військових діях», – йдеться в заяві литовського оборонного відомства.

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У листі підкреслюється, що попри вихід із Конвенції ці чотири країни залишатимуться відданими міжнародному гуманітарному праву.

«Спільне регіональне рішення посилає чіткий сигнал – держави, що межують з Росією, готові вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки своїх громадян. Єдина позиція, узгоджена під час інтенсивних дискусій, відображає спільний підхід країн Балтії та Польщі до складної геополітичної ситуації, – заявила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне у прес-релізі міністерства. – Ми хочемо забезпечити спільні принципи для найбільш ефективного захисту наших кордонів. Ми також обговорили нашу позицію з союзниками, які розмістили або планують розмістити війська на нашій території. Я вдячна за їхній конструктивний підхід до нашої делікатної ситуації».

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Цю рекомендацію ще мають ратифікувати парламенти країн.

Усі країни Європейського Союзу, в тому числі Польща і три країни Балтії, а також Україна і Білорусь, є підписантами Оттавської конвенції; Росія і США не є її учасниками. Литва і Білорусь ратифікували конвенцію в 2003 році, Естонія – в 2004-му, Латвія і Україна – в 2005-му, а Польща – в 2012-му.

Інші країни регіону, зокрема Фінляндія, заявили про перегляд свого членства в міжнародній конвенції про заборону касетних боєприпасів у зв’язку з війною в Україні, а Литва оголосила про вихід з неї на початку цього місяця.