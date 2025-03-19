Українська громада бразильського міста Каскавел (штат Парана) незабаром матиме власний сквер “Україна”.  

Місцева влада підтримала ініціативу та виділила ділянку для будівництва, повідомило бразильське медіа Tarobá.

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Сквер “Україна” в Бразилії: українські мотиви та пам’ятники

Сквер “Україна” розташовуватиметься на авеню Бразил, між вулицею Жакарезінью та авеню Барао-ду-Ріо-Бранко. Цей простір стане знаковим для понад 460 українських родин, які проживають у місті та зберігають свою культуру та традиції.

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Архітектура майбутнього скверу відображатиме українські мотиви, а в його центрі з’являться пам’ятники, що нагадуватимуть про культурну спадщину Східної Європи. Ідея створення скверу була довгоочікуваною мрією місцевої української громади.

Для будівництва вже визначили ділянку, а профінансує ініціативу місцева влада. 

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Kyiv Post дізнався, чого очікувати українським біженцям в Іспанії у 2025 році та які пільги та соціальні програми для них доступні.

Відкриття скверу проведуть разом зі святкуванням українських традицій – з танцями, музикою та українською кухнею. Такі заходи українці Каскавелу щороку проводять для жителів міста. 

Нагадаємо, українську площу в бразильському місті Куритиба урочисто відкрили у жовтні після масштабної реконструкції.

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
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