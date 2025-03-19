Україна та Чехія розширюють співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін провів низку зустрічей з керівництвом чеських оборонних компаній.
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Співпраця України та Чехії в ОПК: нові проєкти і домовленості
Під час візиту до Чехії Сметанін разом із радником Президента Олександром Камишіним обговорили:
- З компанією PBS: нові спільні комерційні та інженерні проєкти в аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях.
- З COLT CZ та Česká Zbrojovka: поточні проєкти (зокрема, ліцензійне виробництво гвинтівок Bren-2) та поглиблення співпраці шляхом трансферу виробництва напівавтоматичної зброї в Україну. У перспективі – створення нової української штурмової гвинтівки.
- З Omnipol, LPP, AMOS: партнерство в обслуговуванні та виробництві авіаційної техніки, боєприпасів, БПЛА та комплектуючих.
“Кожна поїздка за кордон – шанс налагодити співробітництво...”, – написав Сметанін.
Він подякував чеським компаніям за партнерство, зазначивши, що перші результати вже є, і висловив сподівання, що про них незабаром можна буде розповісти.
Чехія та Словаччина відкинули ідею відправки військ в Україну
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявляв, що наразі не вважає за потрібне обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні.
Його словацький колега Юрай Бланар висловився категорично проти відправки військових для забезпечення миру.
Бізнес Британії долучиться до відбудови України: що зроблять
У лютому президент Чехії Петр Павел схвалив законодавчі зміни про розширення тимчасового захисту біженців з України від російської агресії, ідеться на сайті президента.
А в січні Ліпавський заявляв, що його країна намагається заручитися підтримкою інших держав Європейського Союзу для запуску нової ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.