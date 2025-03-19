Україна та Чехія розширюють співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін провів низку зустрічей з керівництвом чеських оборонних компаній.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Співпраця України та Чехії в ОПК: нові проєкти і домовленості

Під час візиту до Чехії Сметанін разом із радником Президента Олександром Камишіним обговорили:

  • З компанією PBS: нові спільні комерційні та інженерні проєкти в аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях.
  • З COLT CZ та Česká Zbrojovka: поточні проєкти (зокрема, ліцензійне виробництво гвинтівок Bren-2) та поглиблення співпраці шляхом трансферу виробництва напівавтоматичної зброї в Україну. У перспективі – створення нової української штурмової гвинтівки.
  • З Omnipol, LPP, AMOS: партнерство в обслуговуванні та виробництві авіаційної техніки, боєприпасів, БПЛА та комплектуючих.

“Кожна поїздка за кордон – шанс налагодити співробітництво...”, – написав Сметанін.

Advertisement

Він подякував чеським компаніям за партнерство, зазначивши, що перші результати вже є, і висловив сподівання, що про них незабаром можна буде розповісти.

Чехія та Словаччина відкинули ідею відправки військ в Україну

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявляв, що наразі не вважає за потрібне обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні.

Його словацький колега Юрай Бланар висловився категорично проти відправки військових для забезпечення миру.

Бізнес Британії долучиться до відбудови України: що зроблять
Більше по темі

Бізнес Британії долучиться до відбудови України: що зроблять

Йдеться про інвестиції в проєкти з відбудови, транспорту та інфраструктури, а також страхування від воєнних ризиків.

У лютому президент Чехії Петр Павел схвалив законодавчі зміни про розширення тимчасового захисту біженців з України від російської агресії, ідеться на сайті президента.

А в січні Ліпавський заявляв, що його країна намагається заручитися підтримкою інших держав Європейського Союзу для запуску нової ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
Інтерфакс-Україна
бер. 12
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки
Київ Пост
1д тому
Данія виділила майже 100 млн євро на енергетичну безпеку України
За матеріалами Укрінформ
бер. 12
ПОГЛЯД: Трамп, Зеленський і нова Україна колишнього російського виробника зброї
Степан Степаненко
бер. 12
Більше про Європа
Глава МЗС Литви назвав 5 пунктів справедливого миру для України Росія
Глава МЗС Литви назвав 5 пунктів справедливого миру для України
Київ Пост
1д тому
Німеччина відправила Україні черговий пакет військової допомоги: що передали Європа
Німеччина відправила Україні черговий пакет військової допомоги: що передали
Київ Пост
1д тому
Шведський інвестор: п’ять речей, які варто знати про розвиток українського озброєння ЕКСКЛЮЗИВ Європа
Шведський інвестор: п’ять речей, які варто знати про розвиток українського озброєння
Стефан Коршак
2д тому
США намагаються врятувати Росію від Китаю? Росія
ПОГЛЯД: США намагаються врятувати Росію від Китаю?
Джордж Монастіріакос
2д тому
Читати далі
Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії Європа
Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії
Київ Пост
16г тому
Угорщина пригрозила ветувати висновки саміту ЄС щодо України Європа
Угорщина пригрозила ветувати висновки саміту ЄС щодо України
Київ Пост
18г тому
Бізнес Британії долучиться до відбудови України: що зроблять Європа
Бізнес Британії долучиться до відбудови України: що зроблять
Київ Пост
1д тому
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки Росія
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки
Київ Пост
1д тому
" Попередній США призупинили протидію російським кібератакам і дезінформації
Далі » У Бразилії збудують сквер з українською символікою на честь українців