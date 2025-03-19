Україна та Чехія розширюють співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін провів низку зустрічей з керівництвом чеських оборонних компаній.

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Співпраця України та Чехії в ОПК: нові проєкти і домовленості

Під час візиту до Чехії Сметанін разом із радником Президента Олександром Камишіним обговорили:

З компанією PBS: нові спільні комерційні та інженерні проєкти в аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях.

З COLT CZ та Česká Zbrojovka: поточні проєкти (зокрема, ліцензійне виробництво гвинтівок Bren-2) та поглиблення співпраці шляхом трансферу виробництва напівавтоматичної зброї в Україну. У перспективі – створення нової української штурмової гвинтівки.

З Omnipol, LPP, AMOS: партнерство в обслуговуванні та виробництві авіаційної техніки, боєприпасів, БПЛА та комплектуючих.

“Кожна поїздка за кордон – шанс налагодити співробітництво...”, – написав Сметанін.

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Він подякував чеським компаніям за партнерство, зазначивши, що перші результати вже є, і висловив сподівання, що про них незабаром можна буде розповісти.

Чехія та Словаччина відкинули ідею відправки військ в Україну

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявляв, що наразі не вважає за потрібне обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні.

Його словацький колега Юрай Бланар висловився категорично проти відправки військових для забезпечення миру.

Більше по темі Бізнес Британії долучиться до відбудови України: що зроблять Йдеться про інвестиції в проєкти з відбудови, транспорту та інфраструктури, а також страхування від воєнних ризиків.

У лютому президент Чехії Петр Павел схвалив законодавчі зміни про розширення тимчасового захисту біженців з України від російської агресії, ідеться на сайті президента.

А в січні Ліпавський заявляв, що його країна намагається заручитися підтримкою інших держав Європейського Союзу для запуску нової ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.