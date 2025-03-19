Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість відмови США від посади Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), яку традиційно (близько 75 років) обіймав чотиризірковий американський генерал.

Про це пише NBC з посиланням на джерела.

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Адміністрація Трампа розглядає відмову від командування військами НАТО

За даними видання, такий крок розглядається як варіант економії коштів.

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс (SACEUR у 2009-2013 роках) назвав потенційну відмову “політичною помилкою епічного масштабу”, яка призведе до втрати впливу США в НАТО і може бути сприйнята як сигнал про зменшення участі Вашингтона в Альянсі або навіть про вихід з нього.

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Пентагон поки що не коментує цю інформацію.

Плани відмовитися від SACEUR з’явилися на тлі заяв Трампа і міністра оборони Піта Гегсета про необхідність збільшення відповідальності європейських партнерів за оборону Європи. У разі відмови США іншим країнам НАТО доведеться обирати нового командувача.

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Трамп хоче дружити з Китаєм і РФ, але проти їхнього зближення

Дональд Трамп заявив про прагнення США налагодити відносини з Китаєм і Росією, але без їхнього подальшого зближення. Про це президент США сказав в інтерв’ю Fox News.

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“Ми прагнемо налагодити стосунки з обома країнами, але ми не хочемо, щоб Китай і Росія ще більше зближувалися”, – зауважив Трамп.

Він вважає, що і Китай, і Росія зацікавлені в поліпшенні відносин з США, оскільки, за його словами, Америка “дуже змінилася” і стала “країною, яку поважають”.

Зближення Китаю та Росії, на думку Трампа, сталося через “погану” політику Обами, зокрема в енергетиці. Він вважає, що союз між Китаєм і Росією “не є природним” через територіальні та демографічні чинники.

Трамп заявив, що США будуть “дружити з обома країнами”. Щодо Китаю, він зазначив про необхідність вирівнювання торговельного дефіциту (Трамп навів число в понад 1 трлн доларів, що, ймовірно, стосується загального дефіциту зовнішньої торгівлі США; за 2024 рік товарообіг з КНР – 688,3 млрд дол., дефіцит – 335 млрд дол.).

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США можуть почати співпрацю з російським “Газпромом” у глобальних проєктах

США, за оцінками російських і європейських посадовців, вивчають можливості співпраці з “Газпромом” у глобальних проєктах. Це розглядається як крок до зближення з Кремлем на тлі спроб досягти мирної угоди щодо України.

Адміністрація Трампа давала суперечливі сигнали щодо санкцій проти Росії, але заблокувала посилення деяких енергетичних заходів з боку G7. “Газпром”, за даними журналістів, хоче, щоб США допомогли відновити “Північні потоки”.

Європейські чиновники очікують винятків для інвестицій і транзакцій у разі прогресу в мирних переговорах.