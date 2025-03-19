В Одесі 19 березня у парку Шевченка відбулася церемонія прощання з громадським діячем Дем’яном Ганулом, якого було застрелено в центрі міста 14 березня.

Про це повідомив Укрінформ.

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Одеса попрощалася з убитим активістом Дем’яном Ганулом

Люди прийшли вшанувати пам’ять активіста з українськими прапорами. Церемонія прощання розпочалася хвилиною мовчання, потім заспівали гімн України.

“Багато спогадів з ним залишилося. Це людина, яка мала дуже добре почуття гумору. Він вірив в те, що робив і говорив все, що думає. Йому було байдуже на негативні коментарі, він дуже сильний духом”, − розповіла про загиблого його знайома Світлана.

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Товариш загиблого Влад додав, що Ганул не виключав, що його життю загрожує небезпека.

“Йому погрожували і раніше, не так давно на нього був скоєний напад. Цей напад був пов’язаний з тою ж бригадою ЗСУ, і я не вірю у збіг обставин. Але він оцінював всі ризики, і він сприймав це як належне. Він не боявся”, − сказав Влад.

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Відео: Суспільне Одеса

Відспівування Дем’яна Ганула пройшло у Кафедральному соборі Різдва Христового ПЦУ. Тут зібралися сотні людей.

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“Декілька пострілів були випущені у голову кожного з нас, хто дозволяє собі назвати “руский мир” злом. Кожному українцю, який хоче бути вільним на своїй землі”, − наголосив у своїй промові священник.

Вбивство активіста Ганула: підозрюваному обрали запобіжний захід

Активіста Дем’яна Ганула вбили вдень 14 березня у центрі Одеси.

Нападник втік з місця події. Однак, за кілька годин його затримали

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями - в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному зберіганні зброї. 

Згодом підозрюваному у вбивстві активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчих − фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Раніше у поліції розповіли, що правоохоронці розглядають три версії вбивства активіста Дем’яна Ганула. 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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