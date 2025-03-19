Країни Балтійського регіону та Північної Європи наполягають на негайному розробленні Євросоюзом детального плану дій для приєднання України до його складу, враховуючи побоювання щодо можливих перешкод з боку Угорщини.

Про це повідомляє Politico із посиланням на спільний лист, підписаний високопоставленими дипломатами зі Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Шість європейських країн за членство України в ЄС

«Підтверджуючи повну та однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу. Настав час для амбітних і ефективних рішень у цьому відношенні», - йдеться у листі.

Advertisement

Представники дипломатичного корпусу звернулися до Брюсселя з вимогою розробити чіткий план дій, спрямований на активізацію процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

Більше по темі Угорщина пригрозила ветувати висновки саміту ЄС щодо України Саміт лідерів ЄС розпочнеться 21 березня з обміну думками з президентом Європарламенту.

Попри публічну заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про можливе членство України в ЄС до 2030 року, автори звернення прагнуть забезпечити реалізацію цього плану шляхом конкретних дій.

У зверненні наголошується, що Україна досягла відчутних результатів у проведенні реформ, і тепер важливо об’єднати зусилля для сприяння її вступу до ЄС.

Advertisement

Відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан систематично заперечує проти приєднання України до Євросоюзу, а угорські дипломати в Брюсселі регулярно блокують переговори, метою яких є зміцнення державних інституцій України та досягнення економічної й політичної гармонізації.

Угорщина може бути проти висновків ЄС щодо України: що не влаштовує Будапешт

Міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока заявив, що Будапешт не згоден з актуальною версією підсумкових документів ЄС, що стосуються України.

Міністр наголосив, що сформульовані висновки Європейського Союзу вступають у протиріччя з національними інтересами Угорщини з ряду ключових стратегічних напрямків.

За його словами, в документі міститься заклик до активізації процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

Advertisement

Зустріч на вищому рівні керівників країн Євросоюзу розпочнеться 21 березня о 11:00 з діалогу з президентом Європейського парламенту.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта окреслив три основні напрямки для обговорення питань конкурентоспроможності: дерегуляція, енергетичний сектор і об’єднання накопичень та інвестицій.