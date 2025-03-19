З початку повномасштабної війни Україна втратила 20,5% сільгоспземель, що призвело до скорочення виробництва агропродукції.

Про це Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив в ефірі телемарафону, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Втрата 20,5% земель: наслідки війни для агросектору України

“Ми з вами розуміємо, що втратили 20,5% всіх сільськогосподарських земель... Звісно, це втрата суттєвих обсягів...”, – сказав Коваль. Він навів дані: 106 млн тонн зернових і технічних культур у 2021 році проти 77 млн тонн у 2024 році.

Advertisement

Міністр відзначив ефективність програм підтримки аграріїв, які працюють на прифронтових і фронтових територіях (“декілька тисяч сміливих господарств” отримали допомогу).

“Ми намагаємося допомогти кожному, хто тримає... аграрний фронт”, – додав він.

На 2025 рік уряд передбачив 1 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспугідь, кошти надійдуть безпосередньо фермерам. Планується розмінувати щонайменше 65 тис. га.

Наразі в Україні потенційно заміновано 2 млн га, з яких обстежено чи розміновано близько 500 тис. га.

У 2025 році Україна отримає ще 26 машин для розмінування

Цього року Україна отримає 26 машин для розмінування GCS в межах проєкту, що фінансується міжнародними партнерами, включаючи уряди Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії, Литви, а також платформу United24.

Advertisement

Раніше Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на 2025 рік.

У січні стало відомо, що для потреб розмінування українських територій Коаліція спроможностей найближчим часом закупила обладнання на понад 30 млн євро.

18 липня 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Україні. Україна запросила приєднатися Болгарію до коаліції з розмінування, а також Австрію.