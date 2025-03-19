Головні заяви Президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

На мирних перемовинах окуповані території будуть чутливим питанням – Зеленський

Президент України заявив, що одним зі складних і чутливих питань на майбутніх мирних перемовинах буде питання українських територій.

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Україна не погодиться на визнання своїх окупованих територій російськими: це одна з “червоних ліній”.

“Будь-які перемовини – це крихка спроможність закінчити війну. Особливо це стосується росіян, які демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується територій, напевно, це буде одним з чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах”, – заявив Зеленський.

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Він наголосив, що у будь-якому випадку першим кроком до перемир’я буде припинення вогню.

“Першим кроком все одно буде ceasefire. Навіть якщо до нього треба пройти якійсь шляхи. Наприклад, “тиша в небі” та “тиша на морі”. Але все одно дійде до тиші на всій лінії фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром”, – додав Зеленський.

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За його словами, тільки після домовленості про припинення вогню сторони під час майбутніх перемовин перейдуть до обговорення інших важливих питань.

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“Я впевнений, що серед них будуть підійматись територіальні питання. Для нас “червоною лінією” є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Це те, на що ми не підемо”, – наголосив Президент.

Зеленський назвав червоні лінії української сторони у перемовинах

Головне для України - не втратити незалежність й суверенітет нашої держави. Щоб ніколи в житті Росія не мала впливу на незалежність українців. ...І суверенітет навіть на тих територіях, які є тимчасово окупованими. Значить, вони тимчасово окуповані. Вони російськими не стануть”, - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що не хоче обговорювати з російською стороною те, якою повинна бути українська армія.

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“Я не хочу з ними обговорювати, якою повинна бути наша армія. Адже це частина гарантій безпеки для українців, не для росіян. Це також важливий елемент нашої незалежності, справедливого і гарантованого миру, (гарантії - ред.) того, що війна не повернеться”, - додав Зеленський.

За словами Президента, з російською стороною не планується обговорювати економічні пункти гарантій безпеки.

“Не збираюсь з ними (з росіянами - ред.) проговорювати економічні гарантії безпеки. Головна економічна гарантія безпеки для України - Європейський Союз”, - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що необхідно повернути додому, в сім’ї всіх українців, які нині перебувають у російських тюрмах, а також тіла загиблих бранців Кремля.

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Зеленський: Для України дуже небезпечно, якщо США не будуть нашим стратегічним партнером

Втрата стратегічного партнерства зі США становить значну загрозу для України. Однак, на даному етапі, обидві країни поділяють спільне стратегічне бачення щодо подальшого розвитку подій, заявив Президент України.

“Для України дуже небезпечно, якщо Америка не буде нашим стратегічним партнером або відвернеться спиною. У нас були сигнали цієї небезпечності. Я вдячний президенту (США Дональду Трампу – ред.) та команді, що все відновлено. Це говорить про наше спільне стратегічне бачення майбутнього для українців. Я дуже вірю, що це не зміниться”, – заявив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що 19 березня матиме телефонну розмову з американським президентом. Лише після цього повідомить деталі. “Сьогодні дзвінок. Все інше – після дзвінка”, – повідомив Зеленський

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За його словами, українська сторона зацікавлена у повному припиненні вогню.

“Що стосується безумовного припинення вогню, ми дійсно хочемо закінчити війну. Ми розуміємо, що росіяни не хочуть її закінчувати. Ми хочемо, щоб всі врешті-решт побачили, хто насправді такий Путін”, – додав він.