Міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока заявив, що Угорщина не підтримує поточну редакцію висновків ЄС щодо України.

Угорщина може бути проти висновків ЄС щодо України: що не влаштовує Будапешт

Бока заявив, що редакція висновків ЄС суперечить національним інтересам країни з кількох стратегічних питань.

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Він також зазначив, що документ закликає прискорити процес вступу України до ЄС.

Саміт лідерів ЄС розпочнеться 21 березня об 11:00 з обміну думками з президентом Європарламенту.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта визначив три пріоритети для дискусії щодо конкурентоспроможності: спрощення, енергетика та Союз заощаджень та інвестицій.

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ЄС створює фонд допомоги Україні в обхід вето Угорщини

Щоб уникнути вето Угорщини, Євросоюз пропонує створити добровільний фонд військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 мільярдів євро.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, країнам-учасницям “рекомендується” надати військову підтримку Україні у 2025 році на суму щонайменше 20 млрд євро з можливим збільшенням до 40 млрд євро (залежно від потреб Києва).

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Хоча конкретні умови режиму припинення вогню ще не визначені, позиції сторін вже відомі.

Першочергово планується виділити 5 млрд євро на закупівлю 2 млн великокаліберних артилерійських снарядів у 2025 році.

Міністр закоронних справ Угорщини Петер Сійярто висловив підтримку позиції прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо виключення з підсумкової заяви саміту ЄС будь-яких згадок про Україну.

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