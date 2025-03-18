Міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока заявив, що Угорщина не підтримує поточну редакцію висновків ЄС щодо України.
Угорщина може бути проти висновків ЄС щодо України: що не влаштовує Будапешт
Бока заявив, що редакція висновків ЄС суперечить національним інтересам країни з кількох стратегічних питань.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Він також зазначив, що документ закликає прискорити процес вступу України до ЄС.
Саміт лідерів ЄС розпочнеться 21 березня об 11:00 з обміну думками з президентом Європарламенту.
Президент Європейської ради Антоніо Кошта визначив три пріоритети для дискусії щодо конкурентоспроможності: спрощення, енергетика та Союз заощаджень та інвестицій.
ЄС створює фонд допомоги Україні в обхід вето Угорщини
Щоб уникнути вето Угорщини, Євросоюз пропонує створити добровільний фонд військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 мільярдів євро.
Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, країнам-учасницям “рекомендується” надати військову підтримку Україні у 2025 році на суму щонайменше 20 млрд євро з можливим збільшенням до 40 млрд євро (залежно від потреб Києва).
ПОЯСНЕННЯ: 30-денне перемир’я в Україні – що відомо
Першочергово планується виділити 5 млрд євро на закупівлю 2 млн великокаліберних артилерійських снарядів у 2025 році.
Міністр закоронних справ Угорщини Петер Сійярто висловив підтримку позиції прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо виключення з підсумкової заяви саміту ЄС будь-яких згадок про Україну.
❌Hungary cannot support the #EUCO conclusions on #Ukraine in the current form: contradicts the Hungarian position and the Hungarian national interests on several strategic points, and calls to further accelerate the Ukrainian accession process.— Bóka János (@JanosBoka_HU) March 18, 2025
📈The @EUCouncil will also… pic.twitter.com/GXZi4fgrkz