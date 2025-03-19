У Києві відбувся захід, присвячений проблемі російських злочинів проти українських дітей, зокрема примусовій депортації.

Захід, організований у рамках ініціативи Bring Kids Back UA, відбувся у другу річницю видачі МКС ордерів на арешт Путіна і Львової-Бєлової. Про це повідомив Офіс Президента.

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Bring Kids Back UA: у Києві нагадали про злочини РФ проти дітей

“Два роки тому світ визнав... ці злочини не можна ігнорувати. Але одного ордера замало. Поки наші діти залишаються в руках Росії, їх продовжують русифікувати, мілітаризувати та змушувати забути, хто вони є”, – заявила радниця керівника ОП та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

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У програмі заходу боказ вистави “Птах на горищі” Національного театру ім. Марії Заньковецької (історія 13-річної дівчинки з Маріуполя, розлученої з матір’ю під час “фільтрації”), а також презентація виставки “Вкрадене дитинство” про роботи сучасних українських художників, присвячені темі депортації, зокрема відеоарт Михайла Алексеєнка та скульптури Юлії Беляєвої.

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У Києві 21 березня запустять рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

На заході були присутні іноземні дипломати, представники міжнародних організацій, громадські діячі та митці.

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Стало відомо, скільки українських дітей викрала Росія

Росія продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях. 

Очолюваний мільярдером Ілоном Маском Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE) припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією.

14 березня в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

6 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей.

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А 21 лютого на підконтрольну Україні територію повернули 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.

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