У Києві відбувся захід, присвячений проблемі російських злочинів проти українських дітей, зокрема примусовій депортації.

Захід, організований у рамках ініціативи Bring Kids Back UA, відбувся у другу річницю видачі МКС ордерів на арешт Путіна і Львової-Бєлової. Про це повідомив Офіс Президента.

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Bring Kids Back UA: у Києві нагадали про злочини РФ проти дітей

“Два роки тому світ визнав... ці злочини не можна ігнорувати. Але одного ордера замало. Поки наші діти залишаються в руках Росії, їх продовжують русифікувати, мілітаризувати та змушувати забути, хто вони є”, – заявила радниця керівника ОП та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

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У програмі заходу боказ вистави “Птах на горищі” Національного театру ім. Марії Заньковецької (історія 13-річної дівчинки з Маріуполя, розлученої з матір’ю під час “фільтрації”), а також презентація виставки “Вкрадене дитинство” про роботи сучасних українських художників, присвячені темі депортації, зокрема відеоарт Михайла Алексеєнка та скульптури Юлії Беляєвої.

Більше по темі Київ відновлює рух наземного транспорту під час повітряних тривог У Києві 21 березня запустять рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

На заході були присутні іноземні дипломати, представники міжнародних організацій, громадські діячі та митці.

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Стало відомо, скільки українських дітей викрала Росія

Росія продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

Очолюваний мільярдером Ілоном Маском Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE) припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією.

14 березня в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

6 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей.

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А 21 лютого на підконтрольну Україні територію повернули 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.