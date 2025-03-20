Висока представниця Європейський Союз із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС має надати Україні все необхідне для ефективного захисту від РФ.

Зокрема, поставити країні боєприпасів на суму 5 мільярдів євро, заявила вона перед початком засідання Європейської ради, передає кореспондент Укрінформу.

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ЄС розглядає збільшення військової допомоги Україні

«Для України я запропонувала ініціативу, щоб дійсно просуватися з тим, у чому має потребу Президент Зеленський, - це боєприпаси на 5 мільярдів (євро).

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Тож ми маємо принаймні розпочати та здійснити дуже конкретні кроки не лише на словах, але й у справах, щоб допомогти Україні вже зараз. Що сильнішими вони будуть на полі бою, то сильнішими вони будуть за столом переговорів», - наголосила висока представниця ЄС.

Вона зауважила, що сьогодні лідери країн ЄС розпочнуть зустріч з обговорення ситуації в Україні та сподіваються вислухати Президента Володимира Зеленського, зокрема, почути його враження від телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом, що відбулася вчора.

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Представники дипкорпусу звернулися до Брюсселя з вимогою розробити план вступу України до ЄС.

«Я дуже вітаю оголошення Президента Трампа, що США намагаються знайти додаткові системи протиповітряного захисту для України, - це надзвичайно важливо.

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Сьогодні ми обговорюємо, що ще більше ми можемо зробити для України, а також для нашої власної оборони», - зазначила Каллас.

Вона зауважила, що головним питанням, яке сьогодні розглядатимуть європейські лідери, буде конкурентоспроможність економіки ЄС, від стану якої залежить здатність Європи більше інвестувати у власну оборону та допомагати Україні.

Президент України приїхав у Норвегію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом 20 березня.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зустрів Президента України і заявив про непохитну підтримку України з боку Норвегії.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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