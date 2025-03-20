У тимчасово окупованому Криму активісти руху “Жовта стрічка” провели акцію з розповсюдження української символіки.
Про це рух повідомив у Телеграм.
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Українська символіка у Криму: Ялта, Сімферополь, Бахчисарай
Символіка з’явилася в Ялті на зупинках громадського транспорту, в Сімферополі у парках, біля озера, на вулицях Македонського та Кримській, а також у Бахчисарайському районі в горах.
Активісти наголошують, що жителі окупованих територій щодня демонструють своє прагнення до деокупації та нагадують окупантам про їхню небажаність.
“Російські репресії не змусять наших людей відмовитися від своїх переконань”, – заявили в “Жовтій стрічці”.
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У п’яти містах Криму активісти розклеїли листівки та жовті стрічки
Раніше у вересні 2024 року в містах тимчасово окупованого Криму активісти провели акцію спротиву. В окупованих містах замайоріли проукраїнські символи.
Впізнавані локації різних міст вкотре прикрасили наліпками, листівками та жовтими стрічками.
А на початку липня у тимчасово окупованому Криму активісти руху “Жовта стрічка” розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву. Одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.