У тимчасово окупованому Криму активісти руху “Жовта стрічка” провели акцію з розповсюдження української символіки.

Про це рух повідомив у Телеграм.

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Українська символіка у Криму: Ялта, Сімферополь, Бахчисарай

Символіка з’явилася в Ялті на зупинках громадського транспорту, в Сімферополі у парках, біля озера, на вулицях Македонського та Кримській, а також у Бахчисарайському районі в горах.

Фото: Телеграм-канал активістів руху “Жовта стрічка”

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Активісти наголошують, що жителі окупованих територій щодня демонструють своє прагнення до деокупації та нагадують окупантам про їхню небажаність.

“Російські репресії не змусять наших людей відмовитися від своїх переконань”, – заявили в “Жовтій стрічці”.

Більше по темі СКУ відзначає День кримського спротиву російській окупації Одинадцять років тому, коли світ спостерігав за драматичними подіями Майдану в Києві, Росія розпочала окупацію Кримського пів острова та Севастополя.

Фото: Телеграм-канал активістів руху “Жовта стрічка”

У п’яти містах Криму активісти розклеїли листівки та жовті стрічки

Раніше у вересні 2024 року в містах тимчасово окупованого Криму активісти провели акцію спротиву. В окупованих містах замайоріли проукраїнські символи.

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Впізнавані локації різних міст вкотре прикрасили наліпками, листівками та жовтими стрічками.

А на початку липня у тимчасово окупованому Криму активісти руху “Жовта стрічка” розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву. Одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.