Британська розвідка оприлюднила оцінку втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Згідно з аналізом, загальні втрати живої сили, ймовірно, досягли близько 900 тисяч військовослужбовців, включаючи загиблих і поранених.

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Російські втрати в Україні: дані британської розвідки

За оцінками розвідки, приблизно 200-250 тисяч російських військовослужбовців загинули, що робить ці втрати наймасштабнішими для Росії з часів Другої світової війни.

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Британські розвідники вважають, що російське керівництво на чолі з Владіміром Путіним, ймовірно, надає більшу вагу військовим цілям, ніж життю власних солдатів.

У розвідці зазначають, що вони, скоріш за все, готові до постійних значних втрат, за умови, що це не викличе негативної реакції в суспільстві чи еліті, а також якщо загиблих можна буде замінити новими військовими.

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Третя за величиною економіка світу вкладатиме величезні кошти в оборону. Київ очікує на потужнішу підтримку, але гігантський план переозброєння Німеччини стосується не лише України, а й Росії.

За даними британської розвідки, російське керівництво, ймовірно, значно менше цінує життя громадян Росії, які походять з етнічних меншин та бідніших регіонів, тому військові вербування в основному проводяться саме в цих областях.

Розвідники підкреслюють, що з великих міст, таких як Москва та Санкт-Петербург, до армії потрапляє значно менше людей, ніж з бідніших, де проживають етнічні меншини.

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Росія повертає на війну поранених солдатів

Росія передчасно повертає поранених солдатів на лінію фронту, часто до того, як вони повністю одужали.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія створює штурмові підрозділи з військовослужбовців, які були достроково повернуті з лікування.

З відкритих джерел відомо, що 20-та загальновійськова армія Росії сформувала штурмові групи з поранених піхотинців і відправила їх у бій.

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