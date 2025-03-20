Британська розвідка оприлюднила оцінку втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Згідно з аналізом, загальні втрати живої сили, ймовірно, досягли близько 900 тисяч військовослужбовців, включаючи загиблих і поранених.

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Російські втрати в Україні: дані британської розвідки

За оцінками розвідки, приблизно 200-250 тисяч російських військовослужбовців загинули, що робить ці втрати наймасштабнішими для Росії з часів Другої світової війни.

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Британські розвідники вважають, що російське керівництво на чолі з Владіміром Путіним, ймовірно, надає більшу вагу військовим цілям, ніж життю власних солдатів.

У розвідці зазначають, що вони, скоріш за все, готові до постійних значних втрат, за умови, що це не викличе негативної реакції в суспільстві чи еліті, а також якщо загиблих можна буде замінити новими військовими.

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За даними британської розвідки, російське керівництво, ймовірно, значно менше цінує життя громадян Росії, які походять з етнічних меншин та бідніших регіонів, тому військові вербування в основному проводяться саме в цих областях.

Розвідники підкреслюють, що з великих міст, таких як Москва та Санкт-Петербург, до армії потрапляє значно менше людей, ніж з бідніших, де проживають етнічні меншини.