Британська розвідка оприлюднила оцінку втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Згідно з аналізом, загальні втрати живої сили, ймовірно, досягли близько 900 тисяч військовослужбовців, включаючи загиблих і поранених.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Російські втрати в Україні: дані британської розвідки
За оцінками розвідки, приблизно 200-250 тисяч російських військовослужбовців загинули, що робить ці втрати наймасштабнішими для Росії з часів Другої світової війни.
Британські розвідники вважають, що російське керівництво на чолі з Владіміром Путіним, ймовірно, надає більшу вагу військовим цілям, ніж життю власних солдатів.
У розвідці зазначають, що вони, скоріш за все, готові до постійних значних втрат, за умови, що це не викличе негативної реакції в суспільстві чи еліті, а також якщо загиблих можна буде замінити новими військовими.
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
За даними британської розвідки, російське керівництво, ймовірно, значно менше цінує життя громадян Росії, які походять з етнічних меншин та бідніших регіонів, тому військові вербування в основному проводяться саме в цих областях.
Розвідники підкреслюють, що з великих міст, таких як Москва та Санкт-Петербург, до армії потрапляє значно менше людей, ніж з бідніших, де проживають етнічні меншини.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/GqHiJICQz6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6g1UNLhmVi
Росія повертає на війну поранених солдатів
Росія передчасно повертає поранених солдатів на лінію фронту, часто до того, як вони повністю одужали.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія створює штурмові підрозділи з військовослужбовців, які були достроково повернуті з лікування.
З відкритих джерел відомо, що 20-та загальновійськова армія Росії сформувала штурмові групи з поранених піхотинців і відправила їх у бій.