Польща стала прихистком для багатьох українських біженців, і важливо знати, куди звертатись у разі потреби. Що робити, якщо у вас сталася біда, та які екстрені служби вам допоможуть?

Номер поліції в Польщі та в які екстренні служби варто звертатися біженцям?

Якщо з вами щось трапилось на території Польщі й ви потребуєте допомоги, слід негайно телефонувати за номерами екстрених служб: 112 – це єдиний номер екстреної допомоги в ЄС, оператори якого володіють польською та англійською мовами, а також можуть перенаправити виклик до потрібної служби. Для зв’язку з поліцією використовуйте номер 997, для виклику швидкої медичної допомоги – 999, а пожежної служби – 998. Крім того, існує номер муніципальної поліції – 986.

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У надзвичайних ситуаціях біженці в Польщі мають право на захист нарівні з громадянами країни. Це означає, що вони можуть розраховувати на допомогу поліції, пожежної служби та швидкої медичної допомоги. У разі загрози життю чи здоров’ю, або якщо вони стали свідками чи жертвами злочину, біженці можуть звертатися до поліції. Польські правоохоронні органи зобов’язані реагувати на всі звернення, незалежно від статусу особи, яка потребує допомоги.

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Окрім того, для захисту своїх прав біженці можуть звернутися до організацій. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає правову допомогу та захист, а Польський Червоний Хрест – гуманітарну допомогу, в тому числі юридичну підтримку та допомогу в інтеграції. Гельсінський фонд з прав людини та Центр правової допомоги ім. Гельсінської фундації з прав людини надають юридичні консультації та захист прав, а Міжнародна організація з міграції (МОМ) допомагає в різних сферах, включно з юридичною підтримкою та інтеграцією.

Також важливо знати контакти Посольства України в Польщі. Звернувшись до Посольства, ви зможете отримати допомогу у вирішенні різноманітних питань, які можуть виникнути під час вашого перебування в Польщі. Основні установи, що представляють Україну в Польщі, включають Посольство України у Варшаві (вул. Антонія Мальчевського, 17), а також генеральні консульства в Кракові, Гданську, Вроцлаві, Любліні та консульство в Перемишлі. Ці установи надають консульські послуги та підтримку громадянам України, які перебувають на території Польщі.

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Загальні рекомендації для біженців у Польщі: зберігати всіх важливі документи у безпечному місці, вивчити місцеві закони та звичаї, а також активно брати участь у програмах інтеграції, які допоможуть адаптуватися до нового середовища. Пам’ятайте, що в Польщі існує багато організацій та ініціатив, готових надати вам необхідну підтримку та допомогу.