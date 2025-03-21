Президент Франції Еммануель Макрон ініціює створення миротворчої місії під егідою ООН для захисту мирних домовленостей в Україні та запобігання новому російському нападу.

Про це пише The Telegraph.

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Миротворча місія ООН для України: ініціатива Макрона і Стармера

За даними видання, Макрон спільно з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером розробляє план, який міг би стати альтернативою відправці європейських військ в Україну.

Розглядається можливість формування “коаліції охочих” серед країн НАТО і ЄС для створення миротворчих сил за підтримки гарантій безпеки США.

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Стармер вже провів зустріч з військовими представниками близько 30 країн для обговорення можливих дій. Переговори переходять в “оперативну фазу”, але подробиці поки незрозумілі.

Макрон також обговорював питання миротворчої місії з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем на саміті Європейської ради.

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The Telegraph зазначає, що британський прем’єр наголошує на посиленні повітряної та морської підтримки України, а не на прямій участі європейських військ.

Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні

У Парижі наступного четверга, 27 березня, відбудеться саміт “коаліції охочих” щодо України за участю Президента Володимира Зеленського.

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Макрон зазначав, що саміт відбудеться після зустрічей начальників генеральних штабів (минулого тижня в Парижі) та заступників начальників оперативних штабів сьогодні в Лондоні.

Після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона у Берліні, лідери країн заявили про продовження підтримки та військової допомоги для України.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Посадовці обговорили низк