Президент Франції Еммануель Макрон ініціює створення миротворчої місії під егідою ООН для захисту мирних домовленостей в Україні та запобігання новому російському нападу.
Про це пише The Telegraph.
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Миротворча місія ООН для України: ініціатива Макрона і Стармера
За даними видання, Макрон спільно з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером розробляє план, який міг би стати альтернативою відправці європейських військ в Україну.
Розглядається можливість формування “коаліції охочих” серед країн НАТО і ЄС для створення миротворчих сил за підтримки гарантій безпеки США.
Стармер вже провів зустріч з військовими представниками близько 30 країн для обговорення можливих дій. Переговори переходять в “оперативну фазу”, але подробиці поки незрозумілі.
Макрон також обговорював питання миротворчої місії з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем на саміті Європейської ради.
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The Telegraph зазначає, що британський прем’єр наголошує на посиленні повітряної та морської підтримки України, а не на прямій участі європейських військ.
Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні
У Парижі наступного четверга, 27 березня, відбудеться саміт “коаліції охочих” щодо України за участю Президента Володимира Зеленського.
Макрон зазначав, що саміт відбудеться після зустрічей начальників генеральних штабів (минулого тижня в Парижі) та заступників начальників оперативних штабів сьогодні в Лондоні.
Після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона у Берліні, лідери країн заявили про продовження підтримки та військової допомоги для України.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Посадовці обговорили низк