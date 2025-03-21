Переговори між США, Україною та Росією щодо припинення вогню відбудуться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у понеділок у форматі “човникової дипломатії”.

Про це розповів спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлоґґ.

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Україна, США і РФ: хто візьме участь у перемовинах в Ер-Ріяді

За його словами, українська та російська делегації перебуватимуть в окремих кімнатах, а американські представники спілкуватимуться з кожною стороною окремо, з’ясовуючи їхні умови.

“Технічні команди в Саудівській Аравії проведуть так звані непрямі переговори... ви, грубо кажучи, питаєте: “Які ваші умови?”. І так само з іншою стороною”, – пояснив Келлоґґ.

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Після цього США оцінять можливості для досягнення повного припинення вогню, що, за словами Келлога, стане “першим кроком до завершення війни”.

За даними Sky News, українську делегацію представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров і заступник глави ОП Павло Паліса. Очікується, що вони вирушать до Саудівської Аравії ввечері в неділю, 23 березня. Розклад заходу ще не затверджено.

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Зеленський анонсував другий раунд переговорів України та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

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11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.