Ізраїль відновив військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази, завдаючи масованих ударів по об’єктах угруповання. Про це пише The Times of Israel з посиланням на канцелярію прем’єр-міністра.

Війна в Газі: Ізраїль відновив масовані удари по ХАМАС

Рішення про відновлення операції було ухвалено прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та міністром оборони Ісраеля Кацом після того, як ХАМАС, за твердженням офісу Нетаньяху, відхилив усі пропозиції щодо звільнення заручників.

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“Відповідно до рішення політичного ешелону, ЦАХАЛ і Шин-Бет ... завдають масованих ударів...”, – йдеться у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та Служби загальної безпеки.

Мета ударів – ліквідація військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників.

“Відтепер Ізраїль діятиме проти ХАМАСу зі зростаючою військовою силою”, – заявив офіс Нетаньяху.

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Ізраїль і ХАМАС скоро можуть укласти нову угоду

Раніше ми повідомляли, що протягом найближчих тижнів може бути укладено нову угоду про припинення вогню в Секторі Гази, яка передбачатиме звільнення Ізраїлем усіх заручників, утримуваних ХАМАС.

Угода дасть змогу Ізраїлю повернути 59 заручників, які залишаються в Газі, зокрема громадян США з подвійним громадянством.

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Бойовики ХАМАСу у лютому передали Червоному Хресту трьох ізраїльських цивільних чоловіків, яких утримували у заручниках в Газі протягом останніх 16 місяців.

ЗМІ писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував план завершення війни в секторі Гази.

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