Президент України Володимир Зеленський заявив, що 27 березня в Парижі відбудеться саміт «Коаліції охочих».

Теми зустрічі - формат і склад майбутнього іноземного контингенту в Україні та гарантії безпеки, повідомив він під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом зустрічі з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

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Саміт “Коаліції охочих”: Україна, Франція та питання безпеки

«На наступному тижні у нас є двостороння зустріч із президентом Макроном. У нас є багато питань. Я надіюсь, що в нас буде хороший результат цієї зустрічі. Окрім цього, буде важливий саміт, можна його так назвати - «Коаліція охочих».

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Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни. І недопущення другої хвилі, а можна сказати, вже й третьої, окупації з боку Росії, їх агресивних дій. Ми будемо говорити і про контингент», – розповів Зеленський.

Більше по темі Макрон запропонував альтернативу європейським миротворцям в Україні Розглядається можливість формування “коаліції охочих” серед країн НАТО і ЄС для створення миротворчих сил.

За його словами, на саміті, зокрема, йтиметься про інфраструктуру контингенту.

«Де скільки хто готовий бути в «Коаліції охочих», а хто поки що не готовий. У кожної країни є свої на це різні об’єктивні або суб’єктивні причини», – сказав Президент.

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Він також висловив сподівання, що за підсумком саміту його учасникам вдасться вийти з «якоюсь конкретикою».

«Я б хотів би, щоб ми вийшли вже з якоюсь конкретикою. Ми про це говорили з президентом Макроном», - зауважив Зеленський.

Зеленський: ООН не гарантує безпеку України, потрібен контингент

Президент України не бачить ООН як альтернативу міжнародному контингенту або гарантіям безпеки, передає кореспондент Укрінформу з зустрічі зі ЗМІ.

«Що стосується ООН, при всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки.

Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки з Організацією Об’єднаних Націй, я маю на увазі з їх представниками і генсеком тощо, але (…) ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки», – сказав Зеленський.

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За його словами, в ООН не буде жодного мандата захищати Україну, якщо Владімір Путін знову прийде з війною.

«Чи буде такий мандат у контингента? Поки що немає відповіді на це питання, але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів тут, в Україні, то, безумовно, піти проти такої інфраструктури буде дуже небезпечно для рускіх», – зазначив Президент.

Він додав, що допомогу від ООН майбутньому контингенту Україна готова обговорювати.

«Допомогу від ООН «Коаліції охочих» ми готові обговорювати», – сказав Зеленський.

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Вступ України до ЄС: Зеленський заявляє про блокування однією країною

За словами Президента україни, переговори про вступ України до ЄС сповільнилися через позицію однієї країни.

«Зараз, на жаль, сповільнилися деякі перемовини щодо до вступу в ЄС, і це через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу.

Ми вважаємо, що Євросоюзу потрібно більше єдності, більше швидкості, більше можливостей виконувати обіцяне», – розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна виконує свою частину зобов’язань, щодо вступу в ЄС.

Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні

У Парижі наступного четверга, 27 березня, відбудеться саміт “коаліції охочих” щодо України за участю Президента Володимира Зеленського.

Макрон зазначав, що саміт відбудеться після зустрічей начальників генеральних штабів (минулого тижня в Парижі) та заступників начальників оперативних штабів сьогодні в Лондоні.

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Після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона у Берліні, лідери країн заявили про продовження підтримки та військової допомоги для України.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.