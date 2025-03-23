Російська влада продовжує «заохочувати» добровольців, які готові воювати проти України.
З початку року Кремль суттєво збільшив виплати за підписання першого контракту.
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Про це інформує Головне управління розвідки.
РФ збільшує виплати «добровольцям»
За даними української розвідки, більшість серед російських «добровольців» - люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді.
В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку 2025 року збільшили до понад 2 мільйонів рублів.
У Самарській області, за даними ГУР, рекрутам пропонують майже 4 млн.
В українській розвідці зазначають, що росіянам все важче знайти охочих йти на війну проти України.
«Регулярне збільшення фінансових бонусів - вимушений крок кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів», - йдеться у повідомленні ГУР.