Для багатьох українських біженців у Польщі отримання карти побиту є важливим кроком для легалізації свого перебування. Проте процес розгляду документів може бути тривалим, і важливо знати, як відстежувати статус своєї справи.

Відстеження статусу карти побиту в Польщі: корисні поради для біженців

Першим кроком є відвідування вебсайту воєводського управління в Польщі, де ви подавали документи. Багато управлінь надають онлайн-системи для перевірки статусу справ. Наприклад, у Познані статус документів можна перевірити, зайшовши на сайт місцевого воєводства. На сайті потрібно ввести номер справи та код. У Малопольському воєводстві інформацію можна дізнатись на власному сайті. У Поморському воєводстві статус справи можна перевірити на цьому сайті, ввівши номер справи та пароль.

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Якщо онлайн-система недоступна, або ви не можете знайти необхідну інформацію, зателефонуйте на інформаційну лінію воєводського управління. Будьте готові надати номер вашої справи та інші особисті дані для ідентифікації. Ось декілька номерів великих воєводств: Варшава “22 695 67 73” та Вроцлав “71 701 11 00”.

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В деяких випадках для отримання актуальної інформації можливо буде необхідно самому прийти до воєводського управління. Це також дозволить вам отримати відповіді на будь-які ваші запитання безпосередньо від працівників управління. Якщо ви хочете отримати офіційну інформацію про статус вашої справи, ви можете надіслати письмовий запит до воєводського управління. Цей спосіб може зайняти більше часу, але він забезпечить вам офіційну відповідь. Якщо воєводське управління, в якому ви подавали документи, має систему особистих кабінетів, то саме там буде найзручніше відстежувати зміни у вашій справі.

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Важливо завжди мати під рукою номер вашої справи. Пам’ятайте, що час очікування на рішення може варіюватися залежно від воєводства та завантаженості управління. Інформацію про стан розгляду справи необхідно перевіряти в тому воєводстві, де ви подавали заяву. Пам’ятайте, що для дзвінків по мобільному або з України потрібно додавати +48 до вказаного номера телефону. Дотримуючись цих порад, ви зможете ефективно відстежувати статус вашої карти побиту та бути в курсі процесу.