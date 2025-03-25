Для багатьох українських біженців у Польщі отримання карти побиту є важливим кроком для легалізації свого перебування. Проте процес розгляду документів може бути тривалим, і важливо знати, як відстежувати статус своєї справи.

Відстеження статусу карти побиту в Польщі: корисні поради для біженців

Першим кроком є відвідування вебсайту воєводського управління в Польщі, де ви подавали документи. Багато управлінь надають онлайн-системи для перевірки статусу справ. Наприклад, у Познані статус документів можна перевірити, зайшовши на сайт місцевого воєводства. На сайті потрібно ввести номер справи та код. У Малопольському воєводстві інформацію можна дізнатись на власному сайті. У Поморському воєводстві статус справи можна перевірити на цьому сайті, ввівши номер справи та пароль. 

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Якщо онлайн-система недоступна, або ви не можете знайти необхідну інформацію, зателефонуйте на інформаційну лінію воєводського управління. Будьте готові надати номер вашої справи та інші особисті дані для ідентифікації. Ось декілька номерів великих воєводств: Варшава “22 695 67 73” та Вроцлав “71 701 11 00”.

МІОК підбили підсумки міжнародного симпозіуму, присвяченого українській освіті за кордоном
Більше по темі

МІОК підбили підсумки міжнародного симпозіуму, присвяченого українській освіті за кордоном

Симпозіум провели задля глибшого розуміння специфіки проблем українського шкільництва за межами України.

В деяких випадках для отримання актуальної інформації можливо буде необхідно самому прийти до воєводського управління. Це також дозволить вам отримати відповіді на будь-які ваші запитання безпосередньо від працівників управління. Якщо ви хочете отримати офіційну інформацію про статус вашої справи, ви можете надіслати письмовий запит до воєводського управління. Цей спосіб може зайняти більше часу, але він забезпечить вам офіційну відповідь. Якщо воєводське управління, в якому ви подавали документи, має систему особистих кабінетів, то саме там буде найзручніше відстежувати зміни у вашій справі.

Advertisement

Важливо завжди мати під рукою номер вашої справи. Пам’ятайте, що час очікування на рішення може варіюватися залежно від воєводства та завантаженості управління. Інформацію про стан розгляду справи необхідно перевіряти в тому воєводстві, де ви подавали заяву. Пам’ятайте, що для дзвінків по мобільному або з України потрібно додавати +48 до вказаного номера телефону. Дотримуючись цих порад, ви зможете ефективно відстежувати статус вашої карти побиту та бути в курсі процесу.

Advertisement
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
ПОПУЛЯРНІ
Правила перетину кордону для українців зі статусом тимчасового захисту та без нього: як законно в’їхати в Польщу?
Вікторія Рокицька
гру. 27, 2024
Нові правила перетину кордону для українців у 2025 році: як в’їхати до Польщі та Німеччини
Вікторія Рокицька
гру. 17, 2024
У Японії запрацював Український дім
Київ Пост
бер. 20
Життя в Європі без соціальної допомоги: скільки коштує комфортне життя?
Вікторія Рокицька
бер. 19
Більше про Українці за кордоном
Мінімальна зарплатня в Польщі: чи вистачить її на комфортне життя? Українці за кордоном
Мінімальна зарплатня в Польщі: чи вистачить її на комфортне життя?
Вікторія Рокицька
1д тому
Президент СКУ зустрівся з очільницею МЗС Австралії для обговорення допомоги Україні Українці за кордоном
Президент СКУ зустрівся з очільницею МЗС Австралії для обговорення допомоги Україні
Світовий Конґрес Українців
бер. 21
Неділя без покупок: як живе Польща з обмеженнями торгівлі Українці за кордоном
Неділя без покупок: як живе Польща з обмеженнями торгівлі
Вікторія Рокицька
бер. 21
Куди біженцям у Польщі звернутися по допомогу: дієві поради Українці за кордоном
Куди біженцям у Польщі звернутися по допомогу: дієві поради
Вікторія Рокицька
бер. 21
Читати далі
Світовий Конґрес Українців запускає іспаномовну версію сайту Українці за кордоном
Світовий Конґрес Українців запускає іспаномовну версію сайту
Світовий Конґрес Українців
4г тому
Чому Нідерланди відмовляють українським біженцям? Українці за кордоном
Чому Нідерланди відмовляють українським біженцям?
Вікторія Рокицька
7г тому
МІОК підбили підсумки міжнародного симпозіуму, присвяченого українській освіті за кордоном Українці за кордоном
МІОК підбили підсумки міжнародного симпозіуму, присвяченого українській освіті за кордоном
Світовий Конґрес Українців
1д тому
Визначаючи перемогу: шлях України до суверенітету та стратегічної ясності Польща
Визначаючи перемогу: шлях України до суверенітету та стратегічної ясності
Міхал Куявський
1д тому
" Попередній Слова Джей Ді Венса підтверджують наміри США відібрати Гренландію в Данії
Далі » Команда Трампа позбавить легального статусу понад 500 тисяч мігрантів