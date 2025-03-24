Гренландія – величезний, багатий на ресурси і малонаселений острів в арктичному регіоні, самоврядна одиниця у складі Данського королівства – стала гарячою темою в міжнародній політиці після того, як Дональд Трамп виявив зацікавленість у приєднанні її до Сполучених Штатів.

У неділю, 23 березня, віцепрезидент Джей Ді Венс дав інтерв’ю телеканалу Fox News, у якому висловив сумніви щодо управління Данією островом і заявив, що Данія не є хорошим союзником: «Данія, яка контролює Гренландію, не виконує свою роботу і не є хорошим союзником».

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Венс також підтвердив територіальний інтерес США до Гренландії: «Якщо це означає, що ми повинні мати більший територіальний інтерес до Гренландії, то це те, що президент Трамп збирається зробити, бо йому байдуже, що європейці кричать на нас. Для нього головне, щоб на першому місці були інтереси громадян Америки».

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Виступаючи в Конгресі 5 березня, Трамп заявив, що Гренландія має важливе значення для безпеки США і що він вітатиме Гренландію як їхній 51-й штат. Єнс-Фредерік Нільсен, який переміг на нещодавніх виборах у Гренландії, заявив, що Гренландія не бажає ставати частиною Сполучених Штатів.

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Тон політичних представників США щодо європейських країн, у тому числі щодо президента України Зеленського, був жорстким і недипломатичним, а от щодо Росії він потеплішав – минулими вихідними представник Білого дому Стів Віткофф назвав Путіна «непоганим хлопцем».

Висловлювання Трампа стосовно Гренландії призвели до того, що Данія збільшила там свій військовий потенціал. Згідно з даними Ukraine Support Tracker, Данія є важливим союзником України і входить до числа країн, які надають їй найбільшу підтримку як в абсолютному вираженні, так і у відсотках від ВВП.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен поки що не відреагувала на коментарі американського віце-президента Джей Ді Венса.