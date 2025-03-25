Президент Трамп заслуговує на значну похвалу за зусилля, спрямовані на припинення конфлікту та пошук компромісу в контексті виживання України. Як одного разу сказала Ґолда Меїр: «Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти є, або тебе немає».

Президент Байден розумів це і визнавав історичне занепокоєння України щодо угод між великими державами, які дорого коштуватимуть Україні. Тому він придумав формулу «Нічого про Україну без України».

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Для Трампа, який завжди сумнівався в життєздатності України, вона може бути прикрою перешкодою на шляху до Нобелівської премії миру або «партнерства» з Росією. Але для президента Зеленського війна Путіна проти України – це не що інше, як питання «бути чи не бути» для його народу. Хоча Зеленський заявив, що прийме «лідерство» Трампа, має бути очевидно, що виживання країни не можна передавати на аутсорсинг.

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Трамп визнав, що часто спілкувався з Путіним протягом місяців, що передували його інавгурації. Як він сам, так і деякі його речники озвучували (навіть якщо й побіжно) умови, на які Україні було би важко погодитися як на частину мирної угоди, а іноді – запускали «пробні кулі», щоб оцінити реакцію на додаткові російські вимоги. Крім того, Трамп очорнював Зеленського, дезінформував громадськість щодо його рейтингу (який насправді складає 68%, а не 4%), називав його «диктатором», стверджував, що Україна спровокувала вторгнення Росії. Усе це поставило під сумнів роль Трампа як «неупередженого» посередника.

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Україна ризикує втратити контроль над своєю безпекою та своїм майбутнім і, можливо, буде змушена переглянути свої відносини з адміністрацією Трампа. Викликає занепокоєння його ставлення до України як до об’єкта, а не суб’єкта. Більше того, президент США ігнорує право Європи на участь у переговорах і бреше, що Європа підтримувала Україну менше, ніж США.

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Ані Путін, ані Трамп не повинні свавільно вирішувати, з ким і коли вести переговори. Оптимальний час для переговорів про припинення вогню для України може відрізнятися від графіка Трампа. Досвідчені переговірники наголошують на важливості вибору часу для переговорів з позиції сили.

Економіка Путіна перебуває в жалюгідному стані, його армія зазнає серйозних втрат, а народне невдоволення в Росії зростає. По інший бік Атлантики більшість американців за те, щоб Україна повернула собі свої території, а ще більше не схвалюють підхід Трампа до ведення війни. Проте обидва президенти – Трамп і Путін – поводяться так, ніби це гра престолів.

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Європа повинна визнати, що вона жахливо не готова протистояти путінській Росії, і використати цей час для підготовки.

З моменту вторгнення до Криму в 2014 році також був помічений слон у кімнаті під виглядом Будапештського меморандуму. Попри різні інтерпретації обов’язковості цього документа, всі коментатори сходяться на тому, що Росія порушила власні зобов’язання, а інші держави-підписанти порушили свій моральний обов’язок відреагувати на це.

Меморандум має необмежений термін дії і встановлює базовий засіб правового захисту. Базовим є відновлення територіальної цілісності України, реституція та право всіх держав-підписантів на втручання. Підписантами є лідери України, Великої Британії, США та Росії. Навіть Франція підтримала цей меморандум окремим документом.

Хоча країни-підписанти можуть заперечувати, що Будапештський меморандум є юридично зобов’язуючим, вони не можуть уникнути своєї моральної відповідальності на очах у всього світу. Угоди не мають сенсу, якщо вони не виконуються.

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Путін вважає за краще вести переговори тільки з Трампом, але Трамп, Зеленський і британський прем’єр Кір Стармер повинні викликати його на «консультації» відповідно до Будапештського меморандуму. Путін грубо порушив «запевнення», надані Росією Україні, і не повинен обирати собі контрагентів, а його вимоги не повинні мати великої ваги. Будь-яке визнання Сполученими Штатами легітимності російських анексій підірве і порушить самі «запевнення», які надали США.

Поки Путін роздумує, Трамп може суттєво допомогти йому прийняти правильне рішення, посиливши санкції проти Росії, прискоривши постачання Україні зброї та послуг, які були санкціоновані і оплачені Конгресом, і утримавшись від поступок на користь Росії. Коротше кажучи, він повинен діяти в тандемі з двома іншими підписантами.

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Ніхто не хоче припинення війни більше, ніж українці. Але справа не в цьому. Справа в тому, на яких умовах вона закінчиться. Чи закінчиться вона тим, що бандит поверне вкрадене майно і понад 20 000 викрадених дітей, заплатить за вбивства і пошкодження і відправить свою армію додому? Чи все закінчиться тим, що бандит отримає ще більше награбованого, вкраде ще більше дітей і продовжить спустошувати землю з чотирма мільйонами людей на окупованих територіях? Чи триватиме мир у довгостроковій перспективі, чи лише доти, доки Росія не оговтається? Іншими словами, чи закінчиться це честю, порядністю і самоповагою, чи ганьбою і ненавистю до себе?

За відсутності зобов’язань з боку Трампа надати гарантії безпеки та притягнути Росію до відповідальності за порушення Будапештського меморандуму, єдиний вихід для України та Європи – взяти на себе роль, до якої президенти США вже давно закликають Європу: взяти на себе ініціативу у власному захисті. Після майже семи десятиліть залежності від США Європа неминуче мала стикнутися з повним або частковим відходом США. Будемо сподіватися, що США залишатимуться залученими протягом усього терміну Трампа, а не перекладуть свій тягар безпеки на Європу.

Зараз, можливо, настав час для України та Європи взяти на себе ініціативу у вирішенні загрози їхній безпеці, взявши участь у всіх етапах припинення вогню та у перемовинах.

До того часу Європа повинна визнати, що вона жахливо не готова протистояти путінській Росії, і використати цей час для підготовки. Досвід і боєготовність України є стримуючим фактором для Європи, оскільки Путін не нападе на країну НАТО, поки Україна загрожує його армії з тилу. І навпаки, якщо Путін підкорить Україну і приєднає її до своїх сил, Європа не переможе.

Коротше кажучи, Україна і Європа повинні створити щось більше, ніж партнерство, перетворивши його на співдружність держав за принципом «бути чи не бути». Час має вирішальне значення. Двома найвищими пріоритетами Європи мають бути: (по-перше) надання Україні всього необхідного для захисту її народу і здобуття вогневої переваги над армією й найманцями Путіна і (по-друге) створення і активізація організації, здатної стимулювати і координувати розбудову європейського оборонно-промислового комплексу, розробку новітніх озброєнь, а також підготовку і оснащення особового складу, необхідного для перемоги у великій сухопутній війні.

Зараз, можливо, настав час для України та Європи взяти на себе ініціативу у вирішенні загрози їхній безпеці, взявши участь у всіх етапах припинення вогню та у перемовинах. Ці консультації повинні включати країни-підписанти Будапештського меморандуму, і сторони повинні бути єдині у своєму наполяганні на тому, щоб Росія виконувала свої зобов’язання за цією угодою. Найголовніше, президент України повинен говорити м’яко, але мати при собі «велику палицю», щоб просто сказати, де треба: «Ні!».

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.