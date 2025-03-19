Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило про успішні удари по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму протягом кількох днів. 

Успішна операція ГУР у Криму: знищено російські РЛС і техніку

Внаслідок дій українських розвідників було уражено такі радіолокаційні станції (РЛС):

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    • 48Я6-К1 “Подльот” (2 одиниці);
    • 1Л125 “Ниобий-СВ” (2 одиниці);
    • 39Н6 “Каста 2Е2” (3 одиниці);
    • 9С19 “Имбирь”;
    • “Небо-СВ”;
    • С-300ВМ;
    • “Небо-М”;
    • 59Н6-Е “Противник-ГЕ”;
    • БРЛС “Мыс”.

ГУР вдалося уразити й інші російські об’єкти, зокрема, пускову установку С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” і РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а також зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1” (3 одиниці).

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Українська розвідка також показала знищення транспортно-буксирного судна проєкту С4236, універсального буксира “Фёдор Урюпин”, а також гелікоптера Мі-8.

Воїни ГУР знищили ворожий розрахунок аеророзвідки на Запорізькому напрямку

15 лютого стало відомо, що Воїни Головного управління розвідки знищили російський розрахунок аеророзвідки на Запорізькому напрямку. 

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Раніше ГУР опублікувало відео, на якому показано знищення російської радіолокаційної станції (РЛС) 1Л122 “Гармонь” на тимчасово окупованій території Запорізької області. Через погані погодні умови перша спроба знищити РЛС виявилася невдалою.

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