Австрійське Управління державного захисту та розвідки (DSN) викрило масштабну російську дезінформаційну кампанію, спрямовану на маніпулювання громадською думкою в Австрії на користь РФ і на шкоду Україні.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Австрії.

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DSN Австрії викрило російську дезінформаційну мережу

Викриття стало можливим завдяки розслідуванню, розпочатому після обшуку в будинку громадянки Болгарії, підозрюваної у шпигунстві на користь Росії у грудні минулого року. Аналіз вилучених носіїв інформації виявиві плани керованого з Росії осередку на основі чат-повідомлень.

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Встановлено, що група, яка працювала на російську розвідку, активізувалася за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і на початку 2022 року почала планувати широкомасштабну дезінформаційну кампанію в німецькомовних країнах, особливо в Австрії.

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Обговорення питання формування міжнародних миротворчих сил ускладнюється тим, що «ніхто не знає, в чому полягає ця місія».

Метою кампанії був вплив на громадську думку, негативно налаштовану проти України та Президента Зеленського та формування проросійських настроїв.

Одними з методів, якими послуговувалася Росія, було маскування під проукраїнських активістів та використання правоекстремістської символіки та націоналістичних висловлювань.

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Громадянка Болгарії керувала російською дезінформацією в Австрії

Аналіз вилучених носіїв інформації у підозрюваної громадянки Болгарії виявив детальні плани керованого з Росії осередку на основі чат-повідомлень.

“Підозрювана, як вважається, відіграла в цьому значну роль. За наявною інформацією, вона була контактною особою в рамках розвідувальної діяльності, отримувала пакунки з матеріалами для акцій, а також, вочевидь, була уповноважена російськими спецслужбами на їх розповсюдження в Німеччині та Австрії”, – зауважили в австрійському МВС.

Затримана громадянка Болгарії документувала здійснені акції, а ці звіти надсилала спільникам, які перебували в Росії та Великій Британії. Вона зізналася у тому, що, зокрема, у 2022 році активно працювала на користь викритої дезінформаційної групи.

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СБУ попереджає про активізацію російської пропаганди в Україні

Служба безпеки України (СБУ) закликає громадян дотримуватися інформаційної гігієни та не піддаватися на російські провокації, оскільки фіксує активізацію спецслужб РФ в інформаційному просторі України.

Мета таких дій – розхитування ситуації в Україні, зниження міжнародної підтримки, створення ілюзії протестів і спотворення інформації про фронт.

У лютому Служба безпеки України застерігала громадян щодо активізації інформаційних диверсій з боку російських спецслужб, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

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Протягом останнього часу спостерігалося значне збільшення інформаційних атак, метою яких є роз’єднання суспільства та штучне створення протестних настроїв серед населення.

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