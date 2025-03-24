19 березня загинув український військовий Олександр Олійник, який був членом медичного батальйону “Госпітальєри”. Про це повідомляється на Фейсбуці батальйону Госпітальєри.

«У 2023 році Сашко став частиною нашої команди, навчав військових тактичної медицини, їздив на ротації та евакуював поранених.

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Сашко долучився до війська, захищав свободу і незалежність України, рятував життя побратимів та навчав цьому інших. Загинув, виконуючи службові обовʼязки», - йдеться у повідомленні.

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Попрощатися та вшанувати пам’ять Олександра «Богуша» Олійника можна буде 25 березня о 13:00 у крематорії на Байковому кладовищі в Києві. Родина просить утриматися від штучних квітів.

Інженер Чорнобильської АЕС, що пережив окупацію станції, загинув в бою

Раніше ми також писали про загибель колишнього інженера фізичного захисту Чорнобильської АЕС, Валерія Семенова в бою з російськими військами.

Більше по темі Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло троє людей Серед загиблих - батько та його 5-річна дочка. Натепер відомо про 10 постраждалих.

Він працював на ЧАЕС до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року він заступив на зміну і практично одразу Чорнобильська АЕС потрапила під російську окупацію.

Перебуваючи на станції, Семенов захищав персонал та обладнання від зазіхань окупантів, за що був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня