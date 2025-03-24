Польська влада за два місяці поточного року ухвалила рішення про депортацію з країни понад 1300 іноземців. Головним чином, громадян інших країни відправляють додому через порушення польських законів, пише Rzeczpospolita, посилаючись на дані польської прикордонної служби.

“За перші два місяці цього року більше 1300 осіб було відправлені назад до країни походження, порівняно з 700 за той самий період 2023 року. Це на 85% більше, ніж раніше (за подібний період минулого року - ред.)”, - йдеться у повідомленні польського медіа.

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Вказується, що серед депортованих громадян найбільше грузинів (260) та білорусів (220). Також влада Польщі вислала 150 громадян Молдови, 90 колумбійців та 80 українців.

«Депортували переважно іноземців, які становили загрозу «безпеці та громадському порядку Польщі». Зазвичай це рецидивісти, засуджені за напади, бійки, тілесні ушкодження.

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