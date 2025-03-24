Китай не збирається брати участь у гіпотетичній міжнародній миротворчій місії в Україні. Як пише The Global Times, про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь, у відповідь на запитання журналіста прокоментувати інформацію, раніше оприлюднену німецьким виданням Welt am Sonntag про можливість приєднання Китаю до миротворчих сил в Україні, якщо подібна місія буде розгорнута в майбутньому.

Відповідаючи на питання, чи розглядає Китай розгортання військ в Україні в рамках такої місії та на яких умовах, заявив, що повідомлення абсолютно не відповідає дійсності.

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Також на пресконференції Го додав, що позиція Китаю щодо української кризи залишається «послідовною та однозначною».

Раніше Китай нібито розглядав можливість участі в миротворчій місії в Україні

Раніше ми писали про те, що за інформацією, яка циркулювала в німецьких медіа, китайські дипломати в Брюсселі нібито зверталися до керівних органів Європейського Союзу з питаннями про те, як би в ЄС сприйняли можливу участь КНР у миротворчій місії в Україні.

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Міністр оборони країни Веллінгтон Ку ще не підтвердив конкретної дати можливого нападу.

У Брюсселі вважають, що рішення Китаю долучитись до миротворчої місії в Україні може стати чинником, що змусить Москву переглянути своє негативне ставлення до миротворців.

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