У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори між делегаціями США та Росії. Про це 24 березня повідомило російське агентство РИА Новости.

Переговори США і РФ в Ер-Ріяді завершилися: що треба знати

Переговори тривали понад 12 годин.

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Джерело РИА Новости повідомило, що спільну заяву США та Росії буде опубліковано 25 березня.

Факт завершення переговорів підтвердили в МЗС РФ.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що “не варто очікувати проривів” від цих переговорів.

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РФ вимагає повного контролю над 4 областями України

На переговорах зі США в Саудівській Аравії Росія вимагала повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями України.

Про це виданню The Moscow Times 24 березня повідомили джерела.

Кремль, посилаючись на свою конституцію, розраховує захопити ці області в адміністративних межах, хоча російська армія не контролює їх повністю.

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“Нам потрібні вся Запорізька і вся Херсонська область”, – цитує видання російського чиновника.

Інше джерело в РФ повідомило, що Кремль сподівається на тиск США на Україну з метою виведення українських військ. “Або... Трамп вплине на них... щоб вони пішли, або нам скажуть: ... використовуйте військову силу... Це найгірший для нас варіант...”, – сказав чиновник, пояснивши це складністю форсування річок.

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Як альтернативу, за його словами, Росія може спробувати захопити частину Дніпропетровської чи Сумської областей для подальшого обміну.

Ізраїльський військовий експерт Давид Шарп сумнівається у здатності Росії швидко захопити ці області військовим шляхом, зазначаючи, що для цього потрібне “щось екстраординарне” (кардинальне посилення армії РФ або повний обвал оборони України).

США і РФ готують спільну заяву за підсумками переговорів в Ер-Ріяді

У Білому домі заявили про прогрес за підсумками переговорів між делегаціями США та Росії в Ер-Ріяді та анонсували “позитивну заяву” найближчим часом.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

За інформацією російського джерела Reuters, переговори завершилися пізно ввечері в понеділок, а проєкт спільної заяви направлено до Москви і Вашингтона на затвердження. Оприлюднення заяви очікується у вівторок.

CBS News, посилаючись на свої джерела, пише, що “спільну заяву” США та Росії планується оприлюднити о 10:00 за Києвом (04:00 за Вашингтоном).

Делегації України та США проведуть ще один раунд переговорів

Після переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді очікується ще один раунд перемовин – цього разу між делегаціями США та України.

Планується, що на окремих зустрічах сторони обговорять подробиці припинення атак на енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру.

Обговорюватимуть також і припинення атак у Чорному морі для забезпечення безпеки торговельного судноплавства.

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Вчора вночі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.

Переговори тривали близько п’яти годин (з перервою). Початок – о 17:38, завершення – о 22:33 (за повідомленнями Умєрова).

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.