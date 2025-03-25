США очікують на підписання угоди з Україною про розподіл доходів від видобутку критично важливих корисних копалин “найближчим часом”. Про це повідомляє Reuters, цитуючи президента США Дональда Трампа.

Трамп: США незабаром підпишуть угоду з Україною про корисні копалини

Під час зустрічі з урядом Трамп також повідомив про обговорення з Україною можливості володіння українськими електростанціями американськими компаніями.

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Раніше Financial Times писало, що США хочуть переглянути умови угоди щодо мінералів України, включивши ЗАЕС у ширшу економічну угоду. “Адміністрація Трампа домагається нових умов доступу США до критично важливих мінеральних і енергетичних активів в Україні...”, − цитує видання.

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20 березня Трамп заявив, що США прагнуть угод про рідкісноземельні метали та мінерали по всьому світу, але пріоритетом є мир в Україні.

Більше по темі В Ер-Ріяді завершили другий раунд переговорів між делегаціями США та України Темами обговорення стали 30-денне припинення вогню в Чорному морі та відмова від ударів по енергетичних об’єктах.

Українські чиновники стурбовані можливим тиском щодо невигідних умов, особливо після тимчасового призупинення постачання зброї та обміну розвідданими з боку США.

Угоду про корисні копалини зі США можна укласти онлайн

В Офісі президента України не виключають, що угоду про корисні копалини зі США можна підписати в режимі онлайн.

Минулого тижня в Офісі президента повідомляли, що Київ готовий якнайшвидше укласти угоду зі США про розробку критичних мінеральних ресурсів.

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Домовленості планували підписати ще 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених штатів. Тоді очікувалося, що президенти України та США проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини. Однак, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі. Угоду не підписали. А спільну пресконференцію лідерів тоді скасували.