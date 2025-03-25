Танкові та механізовані підрозділи ЗСУ, які зайшли в Бєлгородську область Росії вже чотири доби утримують невеликий, але важливий плацдарм на території Російської Федерації, відбиваючи контратаки кремлівських військ. Про це в понеділок повідомили офіційні та незалежні джерела новин.

Вторгнення розпочалося з атаки підрозділів легкої піхоти, які пройшли лісами і полями й увірвалися в село Демидівка, що знаходиться на відстані близько 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Росія кинула в цей сектор війська, але українці утримують плацдарм, йдеться в повідомленнях.

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Знак Бєлгородської області

За тиждень до цього ЗСУ залишили майже весь виступ розміром з Люксембург у Курській області Росії, що стало очевидною поразкою Києва.

Білгородська операція виглядає набагато меншою за Курську: за даними бойових зведень, до понеділка українські війська захопили від 20 до 50 км² російської території.

Повідомлення з обох сторін підтверджують успіх українських військ, але розходяться в оцінці його масштабів.

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Промосковський блогер Геннадій Альохін написав у понеділок, що український наступ перетворив міжнародний кордон навпроти Демидівки «на гігантську сіру зону», а в самому селі йдуть бої за кожну хату.

Російський блогер Борис Рожин так описав ситуацію: «Селище (Демидівка) перебуває під контролем України. Російські війська відійшли з цього району, дозволивши ворогу зайняти його. Крім того, українці розміновують територію та знімають загородження типу «зуби дракона» на кордоні. Наразі російські війська контратакують цей населений пункт».

Альохін стверджує, що одним із атакуючих підрозділів є «Російський добровольчий корпус» (РДК), сформований в Україні з російських громадян, які виступають проти режиму Путіна.

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РДК – це піхотний підрозділ, що спеціалізується на патрулюванні та рейдах. За інформацією з соцмереж РДК, моніторинг яких проводив Kyiv Post, цей підрозділ проходив навчання до середини березня, а потім припинив публікувати щоденні оновлення.

Офіційні російські інформаційні платформи визнали факт транскордонного нападу в п’ятницю, але спочатку стверджували, що його було відбито. У неділю було оголошено про евакуацію цивільного населення з Демидівки та прилеглих сіл.

Українські військові блогери повідомляють, що в операції задіяний 225-й окремий штурмовий полк, озброєний американськими БМП Bradley за підтримки підрозділів 414-ї бригади Сил безпілотних систем «Птахи Мадяра».

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Український військовослужбовець 47-ї механізованої бригади готується до бою в бойовій машині «Бредлі» неподалік Авдіївки, Донецька область, 11 лютого 2024 року, на тлі російського вторгнення в Україну. Фото Женя Савілов / AFP

У неділю командир 414-ї бригади Роберт Бровді повідомив, що його безпілотники мінують дороги, які російські війська можуть використовувати для контратак, на відстані до 20 кілометрів від Демидівки.

Кілька російських джерел, у тому числі Альохін, підтвердили, що під’їзні дороги до району бойових дій можуть бути заміновані українськими безпілотниками.

Альохін написав, що над цим районом українські війська встановили «дронову парасольку» повітряної переваги, і що FPV-дрони полюють навіть на цивільні транспортні засоби, які там пересуваються.

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Втім, він стверджує, що в цей сектор перекидаються потужні російські резерви, в тому числі морська піхота, десантники та чеченський спецзагін швидкого реагування «Ахмат», і що за підтримки артилерії та авіації українці будуть знищені.

Обидві сторони повідомляють про нові бої приблизно за 5 км на південь від Демидівки, в районі села Графівка.

Українські військові блогери ідентифікували 237-й танковий полк, 3-ю мотострілецьку дивізію і 177-у бригаду морської піхоти, війська яких дислокуються в районі Демидівки і Графівки, але офіційно це не підтверджено.

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У ніч проти понеділка проукраїнські канали в мережі «Х» повідомили, що під час боїв у районі Демидівки зник безвісти і, можливо, загинув російський генерал Александр Лапін.

Олександр Лапін 1 березня 2018 року. Фото: WikiCommons Media

Це повідомлення широко поширилося в українських соцмережах, але наразі воно не підтверджене. Лапін був одним із головних командирів на початку вторгнення Росії на північний схід України в лютому-травні 2022 року. Українська прокуратура оголосила його в розшук за вбивство десятків харків’ян, які загинули в результаті російських ударів по житлових будинках і підприємствах міста.

У понеділок Міністерство оборони Росії (джерело інформації, яке не відрізняється надійністю за понад три роки другого вторгнення Кремля в Україну) повідомило про «розгром» українських сил у Бєлгородській області:

«Підрозділами оперативного командування «Північ» знищено скупчення живої сили і техніки чотирьох механізованих бригад ЗСУ, штурмового полку, трьох бригад територіальної оборони... Втрати противника склали понад 175 військовослужбовців, два танки, чотири бойові броньовані машини, 18 автомобілів, чотири артилерійські установки, в тому числі 155-мм самохідна артилерійська установка «Цезар» французького виробництва. Також знищено склад боєприпасів».

Kyiv Post не знайшов доказів, які би підтверджували ці заяви Кремля.

У понеділкових звітах ЗСУ про бої в Бєлгородській області йшлося про те, що українські позиції утримуються, і що наступальна операція все ще триває.

Минулими вихідними надійшли повідомлення про рідкісні невеликі успіхи українських військ на інших ділянках фронту протяжністю в 1600 кілометрів.

Так, 3-тя окрема штурмова бригада повідомила про звільнення села Надія західніше Сватового Луганської області після майже трьох діб запеклих боїв і опублікувала відео, яке підтверджує цей факт. Операція була добре спланована, а втрати серед українських військовослужбовців були незначними, повідомили в бригаді.

За даними DeepState, на напрямку Покровськ-Авдіївка, де вже більше року триває наступ російських військ на український Донбас, 24-а механізована бригада за підтримки Сил спеціальних операцій перейшла в контратаку в районі міста Часів Яр і просунулася на кілометр на схід.

Міністерство оборони Росії заперечило цю інформацію, опублікувавши знімки важких вогнеметних систем ТОС-2, які обстрілюють сільськогосподарські поля, а в понеділковому зведенні стверджувало, що російські війська невпинно просуваються у Часовому Яру. Обидві сторони повідомляли про бойові дії на території зруйнованого керамічного заводу в центрі міста.

У суботу президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтове місто Покровськ, де обговорив із місцевим командуванням оборонні операції. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) вручає медаль під час візиту до Донецької області. Фото: Офіс Президента України

У своєму недільному зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 140 бойових зіткнень по всьому фронту, з них 60 – на Покровському напрямку. На Курському напрямку, де українські війська все ще утримують шматок російської території, було зафіксовано 17 штурмів, і всі вони були відбиті, йдеться в повідомленні.

Зеленський зустрівся з бойовими командирами і пілотами дронів і особисто нагородив деяких із них медалями. На церемонії нагородження він заявив, що боєздатність ЗСУ безпосередньо залежить від навичок і оснащення українських безпілотних підрозділів.