У Києві відбулась презентація дослідження кількох аналітичних центрів і правозахисних організацій, які оглядають активність російських державних структур у залученні молоді та дітей РФ та на окупованих територіях до військового виробництва і військової підготовки.

Висновки доволі невтішні: за всіма ознаками. Росія не готується до миру, а навпаки, готує військових спеціалістів ще з більшим масштабом, активно використовує українців на окупованих територіях, школи та промислову інфраструктуру та інтегруючи мілітаризацію в шкільні програми. Зокрема, йдеться про таких спеціалістів, як оператори ударних безпілотників, яких РФ за 5 років планує підготувати більше, ніж наразі має піхотинців. І це цілком можливо. Як? Детальніше – далі.

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Росія збирається підготувати мільйони операторів БПЛА

Згідно з аналітичним звітом, ще 21 червня 2023 року уряд Російської Федерації затвердив розпорядження №1630-р про «Стратегію розвитку безпілотної авіації до 2035 року».

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Йдеться, зокрема, про збільшення частки БПЛА російського виробництва до 70% (наразі більшість комплектуючих – іранські або китайські) і збільшення кількості російських програм навчання і використання безпілотних систем до 250.

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Для цього, як зазначили автори звіту, останнім часом було визначено кілька підзавдань, серед яких – перехід на російські протоколи зв’язку та управління БПЛА, формування освітніх програм та ІТ-сфери під потреби виробництва БПЛА.

Всього ця програма в остаточному варіанті передбачає фінансування розміром 546 мільярдів рублів (приблизно 6 мільярдів доларів США).

Тадлиця, що показує плани зі збільшення центрів розробки та типів комплектуючих дронів. Фото з доповіді

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В рамках проєкту вже зараз розподілена сума в кілька мільярдів рублів субсидій для створення в різних регіонах 4 872 спеціалізованих навчальних класів для навчання учнів БПЛА. Передбачається, що з державного бюджету будуть виділені кошти на понад 580 000 льотних годин.

Значно важливішою частиною програми є проєкт «Кадри для Безпілотних авіасистем», який передбачає підготовку 1 194 000 операторів для управління БПЛА з 2024 до 2030 року. Кількість фахівців, які готуватимуть їх, має збільшитися з 450 у 2024 році до 42 800 у 2030 році.

Цифра здається грандіозною, адже це більше, ніж піхотинців у російській армії – як на фронті, так і на самій території РФ. Втім, темпи реалізації вражають – вже у 2024 році більше 8 000 осіб в РФ закінчили курси за програмами в сфері розробки та експлуатації БПЛА, а понад 100 команд інженерів пройшли відповідну підготовку, отримуючи завдання від 27 компаній. У програмі беруть участь усі провідні російські виші, зокрема, Університет Іннополіс, МФТІ, МАІ, МДТУ ім. Баумана та інші.

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Освітні програми передбачають курс до 256 годин з навчання оператора БПЛА. А в самій РФ виданий окремий підручник з основ праці для 8-9 класів середньої школи з основами складання та управління БПЛА.

За словами Максима Бутченка, одного з авторів звіту, наразі 90% приватних шкіл РФ отримують компенсації від уряду за створення навчальних планів і класів з освоєння мистецтва складання і управління БПЛА до навчання дітей часто залучають ветеранів російсько-української війни.

Таблиця, що показує державні субсидії для шкіл за організацію навчальньої бази для операторів дронів. Фото з доповіді

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«Так, якщо порахувати з освітніми, військовими та іншими спеціалістами, Росія планує підготувати півтора мільйона операторів БПЛА. Не факт, що це вийде зробити, але плани є, і фінансування виділене, – зауважує директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, правозахисник Павло Лисянський. – Ми встановили, що вони залучають до навчання навіть дітей з інвалідністю в інтернатах. Наразі росіяни активно розбудовують інфраструктуру та навчальну базу під цей проєкт.

Так, лише для навчання в школах Росія закупила 167 000 дронів і профінансувала обладнання 290 злітно-посадкових майданчиків для БПЛА – місць навчання».

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Це дуже нагадує посилену підготовку «сталінських соколів» у 1938-1941 роках, коли за короткий період за скороченими програмами підготували кілька десятків тисяч недовчених молодих пілотів.

Програма не була ефективною, але подібні програми діяли в інших тоталітарних державах, а саме в Німеччині та Японії, які активно готувалися до агресивної війни. На думку експертів, Росія, яка не планує ставати мирною державою, хоче мати якомога більше операторів БПЛА – хай і недовчених.

«Може здатися, що Росія в майбутньому не знатиме, куди діти всіх цих дітей, навчених управлінню безпілотниками. Але насправді їх можна перекваліфікувати в розвідувально-диверсійну спеціальність, – каже експерт, колишній співробітник спецслужб Іван Ступак. – БПЛА звичайного типу можуть залітати через кордон на глибину до 12-15 кілометрів, літакового – до 70.

Таким чином, через будь-який кордон можна буде перекидати будь-що – від вибухівки та диверсійних приладів до наркотиків чи інших речей, необхідних для ведення діяльності. Те, що раніше треба було нести на руках, тепер може доставлятися в будь-яку точку в будь-який час доби. Ми говоримо про справжню армію операторів дронів».

Експлуатація окупованих територій та асиміляція українців під час навчання

Експерти зазначають, що велику роль у цьому процесі Росія відводить окупованим територіям, оскільки для неї Росії він має не лише військову, а й суспільно-консолідаційну та асиміляційну функцію, мілітаризуючи та інтегруючи дітей і молодь.

Так, у 2024 році центри підготовки «Воїн» підготували 2 500 педагогів у галузі БПЛА, зокрема, в тих філіях, які були відкриті на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. В одній лише окупованій Луганській області вже 1 500 педагогів пройшли перепідготовку в цих центрах за іншими державними програмами РФ.

«Це певний мілітарний догматизм – створення нової мілітарної ідеології, – каже Лисянський. – Для батьків уникнути того, щоб їхню дитину почали навчати цього просякнутого духом «русского міра» – майже неможливо.

Варіантів небагато – або покидати окуповану територію, або приховано допомагати ЗСУ. Росіяни знищують будь-які способи зв’язку з Україною, в тому числі супутникові тарілки, щоб діти не могли отримувати альтернативної освіти».

Навчання дітей оперуванню дронами в окупованому Луганську. Фото т.зв. "міністерства спорту ЛНР"

Навчання дітей оперуванню дронами в окупованому Луганську. Фото т.зв. "міністерства спорту ЛНР"

«Навчають дітей не лише вчителі, звезені з РФ, а й вітчизняні колаборанти, які погодились працювати на росіян. Мотивують їх підвищеними зарплатами та обіцянками пенсії. Щодо залучення дітей – відбувається шантаж батьків дітей – або безпосередньо фізичним насильством, або психологічним тиском», – каже юристка Вікторія Войнаровська, яка відслідковує залучення Росією дітей до військової діяльності або диверсій.

Представник ГУР МО Євген Єрін окремо зазначає, що для Росії робота таких програм на окупованій території є передовсім способом деукраїнізації та русифікації місцевих дітей і молоді:

«Росіяни чітко йдуть до мети, вони хочуть підготувати велику кількість операторів. А залучення дітей до курсів з оперування БПЛА – це частина асиміляційних процесів у Росії. Вони навіть часто вчителів, якщо не вистачає, привозять з Росії, або замінюють українських вчителів на російських. Ми відслідковуємо ці процеси».

Всі експерти, яких опитав Kyiv Post, вважають, що наразі важко спрогнозувати, як Росія коригуватиме свої програми, але налаштованість на масову підготовку операторів дронів – нової домінуючої сили на полі бою – говорить про те, що Росія не налаштована на довготривалий мир.