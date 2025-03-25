Двопартійна група американських сенаторів закликає адміністрацію Трампа домогтися передачі Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, а не використовувати лише відсотки від цих коштів.

Сенатори США закликають передати Україні $300 млрд заморожених активів РФ

США за адміністрації Байдена вже ухвалили REPO Act (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act) – закон «Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» у рамках пакету допомоги до 2024 року, який передбачає передачу Україні 7 мільярдів доларів, що перебувають під контролем Сполучених Штатів. З того часу і адміністрація Байдена, і адміністрація Трампа ухилялися від імплементації закону через опір, який чинили здебільшого європейські союзники.

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У листі, надісланому в п’ятницю держсекретареві Марко Рубіо, сенатори поставили під сумнів використання адміністрацією всіх доступних фінансових інструментів тиску на Росію задля припинення війни. Лист, із яким ознайомилась агенція Reuters, підписали сенатори-республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також сенатори-демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

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«Як адміністрація розглядає використання всіх фінансових інструментів, що є в її розпорядженні, для посилення тиску на Росію з метою припинення війни? – запитують сенатори. – Зокрема, чи вважає адміністрація, що активи США і ЄС повинні бути використані як важіль у переговорах з Росією, щоб покласти край війні? Якщо так, то яким чином?»

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Цей запит знаменує собою рідкісний момент, коли високопоставлені республіканці публічно вимагають від адміністрації Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Москви. Багато проукраїнських республіканців у Конгресі мовчать, відколи Трамп зблизив політику США з Росією.

Державний департамент не одразу відповів на запит Reuters про коментар.

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Лист з’явився в той час, коли представники Білого дому і Кремля провели переговори в Саудівській Аравії в понеділок про укладення угоди про припинення вогню в Чорному морі перед більш широкими переговорами про припинення війни.

Вже не перший рік члени Конгресу виступають за використання заарештованих російських активів для допомоги у відновленні України, стверджуючи, що це зменшить потребу в доларах американських платників податків, а також посилить тиск на Москву для ведення мирних переговорів.

У своєму листі сенатори запитали, чи планує адміністрація заохочувати союзників, у тому числі ЄС і Групу семи (G7), до використання російських суверенних активів як важеля впливу. Вони також поцікавилися можливістю дозволити Україні використовувати ці заморожені кошти для закупівлі зброї.

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Після того, як російський лідер Владімір Путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році, Сполучені Штати та їхні союзники заблокували транзакції з Центральним банком і Міністерством фінансів РФ, заморозивши суверенні російські активи на суму приблизно 300-350 мільярдів доларів.

За даними джерел, більшість цих коштів зберігається в європейських депозитаріях цінних паперів, і лише близько 7 мільярдів доларів – у фінансових установах США.

У 2023 році G7 заявила, що заморожені активи Росії залишатимуться заблокованими доти, доки Москва не виплатить Україні компенсацію за руйнування, спричинені війною. У жовтні 2024 року G7 погодилася надати Україні кредити на суму близько 50 мільярдів доларів під заставу закордонних російських активів.

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Деякі західні чиновники, зокрема в Німеччині та Європейському центральному банку, не бажають конфісковувати ці кошти. Вони попереджають, що це може створити правові прецеденти і підірвати довіру до євро.

Росія неодноразово заявляла, що заморожування суверенних резервів порушує принципи вільного ринку і шкодить світовій фінансовій стабільності. Москва, зі свого боку, розробила законопроєкт про арешт активів компаній «недружніх» країн – тих, що запровадили санкції проти Росії. Однак цей законопроєкт ще має ухвалити російський парламент.