Росія опинилася під загрозою втрати вертольотів «Ансат», які використовуються для цивільних потреб та екстреної медичної допомоги.

Причина - закінчення терміну придатності імпортних двигунів, повідомляють «Известия» з посиланням на кілька джерел в авіаційній галузі.

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Росія втрачає вертольоти «Ансат»: санкції та проблеми з двигунами

Двигуни PW207K, виготовлені Pratt & Whitney Canada, потребують технічного обслуговування після 3 тисяч льотних годин, але в Росії та її «дружніх» країнах відсутні сертифіковані центри для проведення таких робіт.

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Водночас, Pratt & Whitney Canada відмовляється співпрацювати з російською стороною через введені санкції.

Асоціація вертолітної індустрії (АВІ) підтверджує, що до 2029 року 49 вертольотів «Ансат» можуть бути виведені з експлуатації.

Станом на липень 2024 року, в Росії налічувалося 140 вертольотів «Ансат», «Ансат-У» та їх модифікацій, з яких 88 використовувалися в цивільній авіації.

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Згідно з даними Росавіації, станом на 12 березня, основні експлуатанти «Ансатів» включають Національну службу санітарної авіації (37 одиниць), «Російські Вертолітні Системи» (12 одиниць), а також кілька інших менших авіакомпаній.

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Вже цього року чотири вертольоти можуть бути виведені з експлуатації, з подальшим збільшенням кількості в наступні роки.

Президент авіакомпанії “Вяткаавіа” Олег Кочкін зазначив, що ресурс двигунів може бути продовжений на 500 годин двічі, але це має бути зроблено виробником.

Єдиний завод, що проводить капітальний ремонт PW207K, знаходиться в США. Спроби залучення «Уральського заводу цивільної авіації» до ремонту поки не дали результатів.

Імпортозаміщення «Ансатів» у межах залежності від Заходу

В АВІ зазначають, що проблеми з експлуатацією «Ансатів» не обмежуються двигунами.

В конструкції вертольота присутні критично важливі імпортні компоненти, такі як французькі тяги управління та виконавчі механізми, а також чеські або американські стартер-генератори.

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Навіть вирішення питання з двигунами не гарантує продовження експлуатації через залежність від інших імпортних деталей.

Попри затверджений у 2022 році план імпортозаміщення, розробка російського аналога двигуна ВК-650В Об’єднаною двигунобудівною корпорацією (ОДК) стикається з проблемами.

Необхідність створення нової версії вертольота з іншими характеристиками, льотні випробування та сертифікація можуть затягнутися до 2026 року, а серійне виробництво очікується не раніше, ніж через рік-два після цього.

Як Росія обходить санкції - подробиці

Попри значні зусилля міжнародної спільноти щодо встановлення санкцій проти РФ за агресію проти України, Росії часто вдається їх обходити.

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Наприклад, попри закриття кордону з Росією у 2024 році, Фінляндія продовжує фіксувати випадки незаконного вивезення підсанкційних товарів до Росії.

Також російський військово-промисловий комплекс замовляє мікросхеми в американської компанії Texas Instruments в обхід санкцій.

Деякі постачальники ворога внесли інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments під назвою TI store на власні торгові платформи, щоб бачити дані про запаси напівпровідників і ціни, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії.