Міністерство оборони України працює над вдосконаленням модульних бронежилетів для військовослужбовців, додаючи до них додаткові елементи захисту.

Міноборони тестує нові елементи захисту для бронежилетів ЗСУ

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) опрацьовує питання включення нових елементів до технічної специфікації “Бронежилет модульний” ТС A01XJ.29423-420:2023 (01).

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Планується провести дослідні випробування таких елементів:

  • Чохол з м’яким балістичним елементом для захисту передпліччя.
  • Чохол з м’яким балістичним елементом для захисту гомілки.
  • Чохол з м’яким балістичним елементом для захисту куприка (за можливості).

Фото: Міноборони України

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Мета – підвищити рівень захисту військовослужбовців під час бойових дій, захистивши вразливі ділянки тіла (передпліччя, гомілки, куприк) від уламків, куль та осколків, а також запобігти серйозним травмам.

“У 2025 році закупівельна агенція Міноборони “Державний оператор тилу” законтрактувала засобів індивідуального захисту військовослужбовців майже на 3,7 млрд грн”, – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

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Тепер до програми доєднають ще 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії.

Міноборони запрошує виробників/постачальників надати зразки для ознайомлення та випробувань безоплатно. Заяви приймаються через портал “Партнер МОУ”.

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Наразі в Міноборони триває робота над розробкою полегшених жіночих бронежилетів і вітровологозахисних зимових курток та штанів.

Міноборони затвердило для ЗСУ 10 зразків бойових шоломів

Раніше Міноборони затвердило 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів для використання у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Всі шоломи відповідають найвищим світовим стандартам захисту та мають 1 клас захисту.

Українські військові будуть отримувати “Пакунок пораненого”

Це спеціальний набір, який містить адаптивний одяг та засоби гігієни для поранених військовослужбовців, поліцейських та рятувальників.

До складу “Пакунку пораненого” входять адаптивний одяг (майка, шорти, штани, тощо) і засоби особистої гігієни (рушник, шампунь, зубна щітка і паста, тощо).

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