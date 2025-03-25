22 березня виявили тіло колишньої прокурорки Східного округу штату Вірджинія Джессіки Абер. Вона стала відомою, завдяки тому, що займалася розслідуванням резонансних справ, пов’язаних з витоком інформації з Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та шахрайськими діями громадян Росії на території США, повідомляє New York Post.

У США загинула прокурорка, яка розслідувала справи ЦРУ та Росії

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До своєї відставки після приходу до влади президента США Дональда Трампа, Абер здобула значну перемогу в суді. Йдеться про справу, фігурант якої, колишній аналітик ЦРУ Асіф Рахман, визнав свою провину щодо розголошення секретних документів, які містили інформацію про плани Ізраїлю щодо можливого удару по Ірану.

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У цій справі, що набула широкого резонансу, Рахмана звинуватили за те, що він опублікував в месенджері Telegram документи, в яких детально описувалися плани жовтневої атаки Ізраїлю. Це, за деякими даними, спонукало Ізраїль відмовитися від удару по Тегерану.

Абер змогла довести, що дії Рахмана “зрадою присяги, обов’язку та закону”, стверджуючи, що витік інформації “поставив під загрозу життя людей, зашкодив міжнародним відносинам США та підірвав здатність країни збирати важливі розвідувальні дані в майбутньому”.

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Крім того, Абер вела справу проти компанії Eleview International Inc та її двох керівників, яких міністерство юстиції США звинуватило в організації “трьох схем незаконного переміщення технологій, що мають стратегічне значення для США, до Росії”.

У листопаді Олег Наяндін та Віталій Борисенко (топ-менеджери Eleview International Inc - ред.) були звинувачені в незаконному експорті до Росії товарів на суму понад 6 мільйонів доларів.

Зокрема вони експортували телекомунікаційне обладнання через порти Туреччини, Фінляндії та Казахстану для обходу санкцій США проти Росії.

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Ця справа була порушена через два місяці після того, як Абер домоглася висунення обвинувачень проти двох громадян Росії, підозрюваних у шахрайстві та відмиванні грошей.



Сергій Іванов та Тимур Шахмаметов, за інформацію про місцезнаходження яких було призначено винагороду в 10 мільйонів доларів, керували однією з найбільших операцій з відмивання грошей в інтернеті.

За інформацією американських спецслужб, ця схема “обслуговувала масштабні ринки кіберзлочинності, групи, що використовують програми-вимагачі, та хакерів, відповідальних за великі витоки даних, спрямовані на критично важливу фінансову інфраструктуру США”.

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Джессіка Абер - що про неї відомо

Абер у 2003 році закінчила Університет Річмонда, а в 2006 році отримала юридичну освіту в Школі права Вільяма і Мері.

До призначення на посаду прокурора США в Східному окрузі Вірджинії вона з 2009 року працювала помічником прокурора.

З 2015 по 2016 рік вона була радником помічника генерального прокурора у кримінальному відділі Міністерства юстиції.

Абер заявляла, що її робота в уряді була спрямована на відновлення довіри суспільства до правоохоронних органів.