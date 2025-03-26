Україна передала США список своїх енергетичних об’єктів, які, на її думку, не повинні зазнавати ударів, у контексті американської пропозиції щодо припинення атак на енергоінфраструктуру.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на пресконференції 25 березня, трансляцію якої вів Офіс Президента.

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Припинення атак на енергетику: Україна передала США список об’єктів

Глава держави пояснив, що ініціатива США базується на позиції “ми не вражаємо їхню енергетику − вони не вражають нашу енергетику”.

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“Ми окремо, про всяк випадок, передали [під час зустрічі в Ер-Ріяді − ред.] всі наші обʼєкти [енергетики − ред.]. Ми передали, по яких обʼєктах, ми вважаємо, не можуть бути завдані удари”, − заявив Зеленський.