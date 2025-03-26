Україна передала США список своїх енергетичних об’єктів, які, на її думку, не повинні зазнавати ударів, у контексті американської пропозиції щодо припинення атак на енергоінфраструктуру.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на пресконференції 25 березня, трансляцію якої вів Офіс Президента.
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Припинення атак на енергетику: Україна передала США список об’єктів
Глава держави пояснив, що ініціатива США базується на позиції “ми не вражаємо їхню енергетику − вони не вражають нашу енергетику”.
“Ми окремо, про всяк випадок, передали [під час зустрічі в Ер-Ріяді − ред.] всі наші обʼєкти [енергетики − ред.]. Ми передали, по яких обʼєктах, ми вважаємо, не можуть бути завдані удари”, − заявив Зеленський.
Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиша на морі та припинення вогню по енергетичних об’єктах мають розпочатися з моменту публікації заяви США про підсумок переговорів з Україною та Росією у Саудівській Аравії.
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Зеленський зауважив, що режим часткового припинення вогню настає після публікації заяви США і для цього не потрібно підписувати додатковий документ. В українській заяві п’ятий пункт стосуватиметься допомоги США у поверненні дітей, військових та цивільних полонених, а в росіян — економічних питань.
В Ер-Ріяді 25 березня відбувся новий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Після українсько-американських та російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії Білий дім опублікував офіційні заяви за підсумками обох зустрічей.
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