Україна передала США список своїх енергетичних об’єктів, які, на її думку, не повинні зазнавати ударів, у контексті американської пропозиції щодо припинення атак на енергоінфраструктуру.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на пресконференції 25 березня, трансляцію якої вів Офіс Президента.

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Припинення атак на енергетику: Україна передала США список об’єктів

Глава держави пояснив, що ініціатива США базується на позиції “ми не вражаємо їхню енергетику − вони не вражають нашу енергетику”.

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“Ми окремо, про всяк випадок, передали [під час зустрічі в Ер-Ріяді − ред.] всі наші обʼєкти [енергетики − ред.]. Ми передали, по яких обʼєктах, ми вважаємо, не можуть бути завдані удари”, − заявив Зеленський.

 

Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиша на морі та припинення вогню по енергетичних об’єктах мають розпочатися з моменту публікації заяви США про підсумок переговорів з Україною та Росією у Саудівській Аравії.

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Провідні балтійські дипломати зустрілися з Рубіо, щоб закликати продовжити допомогу Україні та посилити тиск на Росію для досягнення стійкого миру.

Зеленський зауважив, що режим часткового припинення вогню настає після публікації заяви США і для цього не потрібно підписувати додатковий документ. В українській заяві п’ятий пункт стосуватиметься допомоги США у поверненні дітей, військових та цивільних полонених, а в росіян — економічних питань.

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В Ер-Ріяді 25 березня відбувся новий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Після українсько-американських та російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії Білий дім опублікував офіційні заяви за підсумками обох зустрічей.

Kyiv Post зібрав головні положення з заяв американського представництва.

Наразі немає всіх деталей того, як, на думку американської сторони, повинна виглядати велика угода про корисні копалини.

Київ Пост
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