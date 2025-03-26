Парламент Вірменії (Національні збори) 26 березня ухвалив законопроєкт “Про початок процесу членства Республіки Вірменія в Європейському Союзі” у другому читанні та в цілому.

Про це повідомляє Armenpress.

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Вірменія розпочинає процес вступу до ЄС: рішення парламенту

За ухвалення проголосували 64 депутати, проти – 7.

У тексті документа йдеться: “Республіка Вірменія... оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу”. Це робиться з метою розвитку демократичних інститутів, підвищення добробуту суспільства, зміцнення безпеки країни, стійкості та верховенства закону.

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Опозиційна фракція “Айастан” не брала участі в голосуванні ні в першому, ні в другому читанні. Фракція “Честь маю” голосувала проти в обох читаннях.

Вступ Вірменії до ЄС: що треба знати

Парламент Вірменії на засіданні 12 лютого схвалив законопроєкт “Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу”.

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Раніше уряд Вірменії зробив важливий крок на шляху до євроінтеграції. На засіданні 9 січня було схвалено законопроєкт “Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу”.

15 січня Вірменія та США уклали угоду про стратегічне партнерство.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв називав сусідню Вірменію “фашистською державою” і заявляв, що її треба знищити.