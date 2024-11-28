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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 11-28-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 11-28-2024
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Київ Пост
1г тому

Росія вдарила по Харкову, Волинській і Сумській областях: пошкоджена інфраструктура

Росія вдарила по Харкову, Волинській і Сумській областях: пошкоджена інфраструктура
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Київ Пост
1г тому

В Україні ввели екстрені відключення світла.

У ніч проти 28 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по регіонах України.

Масований ракетний удар по Україні 28 листопада − подробиці

Росія вдарила по території Волинської області, в регіоні ввели екстрені відключення світла, повідомив керівник Волинської ОВА Іван Рудницький.

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Хроніка війни в Україні. 28 листопада: «Українці мають запаси необхідних інструментів»

Хроніка війни в Україні. 28 листопада: «Українці мають запаси необхідних інструментів»
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Тимур Дубовик
1г тому

Росія масовано б’є Калібрами й ракетами з Ту-95 по Україні; ЗСУ відбивають 150 спроб наступу росіян; Адміністрація Байдена може надіслати Україні пакет військової допомоги на $725 млн.

За 27 листопада зафіксували 150 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбивають 150 спроб наступу росіян

На Харківському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська та Тихого, одне зіткнення триває й досі.

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