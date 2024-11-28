Обстріли України день за днем 11-28-2024

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В Україні ввели екстрені відключення світла.
У ніч проти 28 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по регіонах України.
Росія вдарила по території Волинської області, в регіоні ввели екстрені відключення світла, повідомив керівник Волинської ОВА Іван Рудницький.
Росія масовано б’є Калібрами й ракетами з Ту-95 по Україні; ЗСУ відбивають 150 спроб наступу росіян; Адміністрація Байдена може надіслати Україні пакет військової допомоги на $725 млн.
За 27 листопада зафіксували 150 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська та Тихого, одне зіткнення триває й досі.