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LIVE Обстріли України Updated 23хв тому

Обстріли України день за днем 12-20-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-20-2024
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Київ Пост
34хв тому

Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті палають автівки, є постраждалі

Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті палають автівки, є постраждалі
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Київ Пост
34хв тому

Наразі відомо про пожежі у Голосіївському, Дніпровському, Шевченківському та Солом’янському районах.

Зранку, 20 грудня, росіяни запустили кілька балістичних ракет на українську столицю. У Києві працює ППО, повідомили Повітряні сили та мер міста Віталій Кличко.

Росія обстріляла Київ балістичними ракетами − подробиці

08:31: За словами мера міста, кількість постраждалих наразі становить 7 осіб, двох із яких госпіталізували. 

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Російська ракета зруйнувала житловий будинок у Кривому Розі: є постраждалі

Російська ракета зруйнувала житловий будинок у Кривому Розі: є постраждалі
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Київ Пост
39хв тому

Відомо також про артилерійський обстріл Херсона, внаслідок якого постраждали троє людей.

Увечері, 19 грудня, Росія вдарила по Кривому Рогу ракетою, повідомили ДСНС України, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

П’ятеро постраждалих внаслідок обстрілу Кривого Рогу − подробиці

Як зазначається, удар частково зруйнував житлову двоповерхівку. 

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Хроніка війни в Україні. 20 грудня: «Ми розпочнемо постачання десятків тисяч БпЛА»

Хроніка війни в Україні. 20 грудня: «Ми розпочнемо постачання десятків тисяч БпЛА»
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Тимур Дубовик
1г тому

Коаліція дронів із січня надасть Україні десятки тисяч безпілотників; ЗСУ за добу відбили ще майже 190 атак; Росія масовано обстрілює міста України: під ударом Київ, Херсон і Кривий Ріг.

За 19 грудня зафіксували 189 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наступальні дії ворога на 5 найгарячіших напрямках: подробиці від Генштабу

На Куп’янському напрямку противник проводив 10 наступальних дії біля Лозової, Загризового та Колісниківки.

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