Обстріли України день за днем 12-20-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Наразі відомо про пожежі у Голосіївському, Дніпровському, Шевченківському та Солом’янському районах.
Зранку, 20 грудня, росіяни запустили кілька балістичних ракет на українську столицю. У Києві працює ППО, повідомили Повітряні сили та мер міста Віталій Кличко.
08:31: За словами мера міста, кількість постраждалих наразі становить 7 осіб, двох із яких госпіталізували.
Відомо також про артилерійський обстріл Херсона, внаслідок якого постраждали троє людей.
Увечері, 19 грудня, Росія вдарила по Кривому Рогу ракетою, повідомили ДСНС України, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Як зазначається, удар частково зруйнував житлову двоповерхівку.
Коаліція дронів із січня надасть Україні десятки тисяч безпілотників; ЗСУ за добу відбили ще майже 190 атак; Росія масовано обстрілює міста України: під ударом Київ, Херсон і Кривий Ріг.
За 19 грудня зафіксували 189 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку противник проводив 10 наступальних дії біля Лозової, Загризового та Колісниківки.