Якщо Аллан Ліхтман має рацію, то без моніторингу незліченних політичних опитувань його модель "13 ключів" передбачила перемогу Камали Гарріс на президентських виборах у США ще у вересні, за умови, що американські виборці, які мають право голосу, вважатимуть зовнішню політику нинішньої адміністрації щодо України успішною.

Професор історії Американського університету Аллан Ліхтман правильно прогнозував вибори в США, виходячи з результатів діяльності нинішньої адміністрації Білого дому. Він ґрунтується на "вірних" або "невірних" відповідях на конкретні запитання про діяльність Білого дому в 13 ключових сферах. Таким чином, результат сьогоднішніх виборів може залежати від ситуації в Україні як основного зовнішньополітичного чинника.

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На думку Ліхтмана, кількісного історика, який математично аналізує тенденції в американській історії, відповіді на його 13 правдивих/хибних тверджень про успіх тієї чи іншої партії на посаді президента визначатимуть результат виборів. Професор нехтує опитуваннями, називаючи їх, перефразовуючи, "невизначеними моментальними знімками з малою або нульовою прогностичною силою", оскільки опитування не можуть врахувати малоймовірних виборців, які на останніх виборах спотворювали результати.

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Професор історії Аллан Ліхтман, розробник прогностичної моделі "13 ключів до Білого дому". (Скріншот)

Ліхтман правильно передбачив усі президентські вибори в США, починаючи з 1984 року, на основі 13 ключових вердиктів населення щодо поточних успіхів партії Білого дому. За словами історика, його модель точно передбачила б кожну президентську гонку в США з 1860 по 2020 рік, починаючи від 16-го президента Авраама Лінкольна до Громадянської війни і закінчуючи 46-м президентом Джо Байденом.

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Тут слід зробити одне застереження: він передбачив перемогу Гора у 2000 році, але переривання підрахунку голосів Верховним Судом втрутилося в результат, і Джордж Буш був інавгурований у січні 2001 року. Кілька позапартійних дослідницьких організацій незалежно одна від одної продовжували перерахунок голосів, поки не були враховані всі голоси, що залишилися. Вони дійшли висновку, що Гор переміг би і без втручання Верховного Суду.

Модель "13 ключів" спирається не на дані опитувань, а на те, що Ліхтман називає відповідями на конкретні, історично сформовані соціологічними науками, правдиві та хибні твердження про кандидата від партії нинішньої адміністрації. Якщо на 8 або більше запитань про партію Білого дому та її кандидата можна відповісти "правда", то буде обрано кандидата від партії, що перебуває при владі. Якщо менше 8 тверджень будуть "правдивими", перемогу отримає опозиція.

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Модель прогнозування на основі історії, спочатку розроблена в 1981 році Ліхтманом і математиком Володимиром Кейлісом-Бороком, була вперше оприлюднена в 1991 році, коли Ліхтман опублікував книгу "13 ключів до Білого дому", згідно з веб-сайтом Американського університету.

13 ключів

Партійний мандат: НЕПРАВДА Після проміжних виборів чинна партія має більше місць у Палаті представників США, ніж після попередніх проміжних виборів.

Після проміжних виборів чинна партія має більше місць у Палаті представників США, ніж після попередніх проміжних виборів. Конкуренція: ВІРНА Не існує серйозної конкуренції за висунення кандидатури від чинної партії.

Не існує серйозної конкуренції за висунення кандидатури від чинної партії. Перебування на посаді: НЕПРАВДА Чинний кандидат від партії є чинним президентом.

Чинний кандидат від партії є чинним президентом. Третя сторона: ПРАВДА Немає жодної значної третьої сторони або незалежної кампанії.

Немає жодної значної третьої сторони або незалежної кампанії. Короткострокова економіка: ПРАВДА Економіка НЕ перебуває в рецесії під час виборчої кампанії.

Економіка НЕ перебуває в рецесії під час виборчої кампанії. Довгострокова економіка: TRUE Реальне економічне зростання на душу населення протягом терміну дорівнює або перевищує середнє зростання протягом попередніх двох термінів.

Реальне економічне зростання на душу населення протягом терміну дорівнює або перевищує середнє зростання протягом попередніх двох термінів. Зміна політики: ВІРНА Чинна адміністрація здійснює значні зміни в національній політиці.

Чинна адміністрація здійснює значні зміни в національній політиці. Соціальні заворушення: ВІРНА Протягом каденції не було тривалих соціальних заворушень.

Протягом каденції не було тривалих соціальних заворушень. Скандал: ВІРНА Чинна влада не заплямована жодним великим скандалом.

Чинна влада не заплямована жодним великим скандалом. Зовнішні/військові невдачі: *ПРАВДА / скоріше НЕПРАВДА* Чинна влада не зазнала серйозних невдач у зовнішньополітичній та військовій сферах.

*ПРАВДА Чинна влада не зазнала серйозних невдач у зовнішньополітичній та військовій сферах. Зовнішні/військові успіхи: *встановлення ІСТИНА / НЕПРАВДА* Чинна адміністрація досягає значних успіхів у зовнішньополітичній або військовій сферах.

НЕПРАВДА* Чинна адміністрація досягає значних успіхів у зовнішньополітичній або військовій сферах. Харизматичний чинний президент: НЕПРАВДА Чинний кандидат від партії є харизматичним або національним героєм.

Чинний кандидат від партії є харизматичним або національним героєм. Нехаризматичний претендент: ВІРНА Кандидат від партії, що кидає виклик, НЕ є харизматичним або національним героєм.

У наведеній вище таблиці наведено відповіді Ліхтмана, окрім номерів 10 та 11, які ми розглянемо окремо. Кілька основних моментів:

Для ключів 2 і 3, коли Байден зійшов з дистанції, кандидат від партії більше не був чинним президентом, що перетворює ключ 3 на хибний, але швидке піднесення Гарріса, який був обраний без оскарження, зробило ключ 2 істинним. Не було масових заворушень, як під час війни у В'єтнамі в 1968 році, і не було скандалів у Білому домі, пов'язаних з Байденом, що зробило ключі 8 і 9 істинними для чинної партії.

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Ключ №7 може бути правдою, навіть якщо зміни в політиці не є загальноприйнятними, просто для цього потрібно буде суттєво змінити політику попереднього Білого дому. З прийняттям Байденом Закону про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця на суму 1,2 трильйона доларів, однієї з наймасштабніших нових законодавчих програм за останні кілька десятиліть, адміністрація з легкістю зробить ключове положення 7 правдивим.

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Емпірично, цифри 1, 4 і 5 є простими об'єктивними статистичними показниками, які відповідають конкретним детальним вимогам, викладеним у книзі Ліхтмана та незліченних інтерв'ю.

І, нарешті, ані Гарріс, ані Трамп не мають широкої харизматичної привабливості, яка б відповідала харизмі Теодора "Тедді" або Франкліна Д. Рузвельта, Джона Ф. Кеннеді, Рональда Рейгана чи Барака Обами.

Ключ 10 - Зовнішня/військова поразка та Ключ 11 - Зовнішній/військовий успіх

Сумнівні питання стосуються як вирішення адміністрацією Байдена міжнародних криз, пов'язаних з ізраїльсько-палестинським, ліванським та іранським конфліктами, так і війни в Україні, зокрема повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року та його наслідків, що тривають.

Щодо ключа №10 Ліхтман дає відповідь "схиляється до неправдивої", тобто це зовнішня/військова поразка. Об'єктивно багато американців, особливо американці арабського і мусульманського походження, а також виборці, які співчувають долі невинних цивільних, сказали б, що це, безумовно, провал. Патова ситуація у війні в Газі, яка спричинила десятки тисяч смертей серед палестинського цивільного населення і гуманітарну кризу, а також втягування Ізраїлю у війну з Ліваном і конфлікт з Іраном.

І хоча дружнє ставлення Трампа до Нетаньяху і нинішнього ізраїльського уряду було б набагато гіршим для палестинців, ніж Білий дім Гарріса, система "13 ключів" лише вказує на провал адміністрації Байдена, особливо в очах багатьох виборців-демократів.

І як нинішня війна, яку принесло в Україну повномасштабне вторгнення Росії, вписується в модель "13 ключів"? За словами Ліхтмана, "Ключ 13" "схиляється до істини". Він ґрунтується на тому, що Байден зібрав "коаліцію Заходу" після 24 лютого 2022 року для надання військової допомоги Україні, що не дозволило Росії завоювати країну і створити загрозу для європейських членів НАТО, і навіть відкрило шлях до нових членів - Фінляндії та Швеції.

Виникає питання, як Байден зміг би перевести цю заяву з розряду "ймовірно" в розряд "безумовно", якби він не виявив боязкості у вияві побоювань радника з національної безпеки Джейка Саллівана, не поспішаючи надавати зброю раніше, замість того, щоб розпочати процес озброєння України по частинах, з повільним витоком інформації. Це, а також відсутність дозволу на використання американської зброї проти військових об'єктів на території Росії через побоювання, що Путін порушить ефемерні червоні лінії, могло поставити під загрозу зусилля його ручної заміни, не кажучи вже про життя багатьох українців (і російських призовників, які потрапляють у "м'ясорубку", якщо вже на те пішло).

Ми не знаємо, чи були ці 13 ключів або якісь подібні прояви зовнішньополітичних електоральних чинників у розрахунках демократів, але це могло бути ризиком "безумовно хибним" для зовнішньополітичного успіху і могло подвоїти випадки зовнішньополітичної невдачі.

У будь-якому разі, білет Гарріс-Вальц має щонайменше 8 "правильних" відповідей на 13 ключів, при цьому "справжній" успіх зовнішньої/військової політики в Україні має незначну перевагу над "правильними" відповідями. Якщо професор Ліхтман має рацію, то сьогодні в Сполучених Штатах новообраний президент Камала Гарріс може готуватися до того, щоб стати кращим союзником для України.

Будемо сподіватися, що якщо Гарріс переможе, як прогнозує Ліхтман, вона також приведе до Вашингтона більш проукраїнський Конгрес США на своєму хвості.

І, можливо, завтра, 6 листопада, чинний президент Байден нарешті дасть Україні свободу боротися за себе, не обтяжену умовною та обмежувальною допомогою свого друга, не чекаючи 20 січня 2025 року.