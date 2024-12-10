Несподіваний і приголомшливий поворот подій призвів до того, що сирійський уряд Башара Асада, ключового союзника Москви, впав перед силами повстанців. Це стало серйозним ударом по іміджу Росії як світового лідера і виявив обмеженість її військових спроможностей – особливо зараз, коли її загарбницька війна в Україні продовжує виснажувати її матеріальні й людські ресурси.

Падіння режиму Асада та наслідки для України − подробиці

Блискавичний наступ повстанців, які менше ніж за два тижні повалили режим Асада, заскочив Кремль зненацька. Російські інформаційні агенції повідомили, що Асад отримав притулок у Москві, втікши зі столиці, яка зараз перебуває під їхнім контролем. Цей стрімкий крах змусив Росію відчайдушно намагатися захистити свої стратегічні інтереси в регіоні, в тому числі військово-морську базу в Тартусі і авіабазу в Хмеймімі.

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Росія може перекинути військових із Сирії в Україну
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Їхня кількість навряд чи суттєво вплине на ситуацію на фронті.

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People in Damascus celebrate on December 9, 2024, after Islamist-led rebels declared that they have taken the Syrian capital in a lightning offensive, sending President Bashar al-Assad fleeing and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)Люди в Дамаску святкують після того, як очолювані ісламістами повстанці оголосили, що блискавично взяли сирійську столицю, змусивши президента Башара Асада тікати і поклавши край піввіковому правлінню Баас у Сирії. 9 грудня 2024 р. Фото: Бакр Алькасем / AFP

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Руслан Пухов, якого цитує агенція Франс Пресс (AFP), у своїй статті в російській газеті «Коммерсант» прямо заявив: «Москва не має достатньо військових сил, ресурсів, впливу і повноважень для ефективного силового втручання за межами колишнього Радянського Союзу». Така оцінка стає все більш очевидною з 2022 року, оскільки «затяжний» наступ Росії в Україні значно виснажив військові можливості Москви.

Окрім повітряних ударів наприкінці листопада, реакція Росії була помітно обмеженою. Політолог Федір Лук'янов сказав AFP: «Спроби підтримати (Асада) в будь-якому випадку закінчилися би провалом. У Росії зараз інші пріоритети, а ресурси не безмежні».

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Як падіння режиму Асада зашкодило Москві

Падіння Асада поставило Москву в дуже незручне становище, змусивши її задля забезпечення безпеки своїх громадян і співробітників посольств вести «переговори» з повстанськими угрупованнями, які вона до того обстрілювала. Шеф російської розвідки Серґєй Наришкін заявив: «Зараз головна мета – забезпечити безпеку наших людей».

Потенційна втрата російських військових баз у Сирії може мати далекосяжні наслідки. Р. Кларк Купер, науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council, попередив: «Збиток, завданий здатності Москви маневрувати в Африці і Середземномор'ї, може мати стратегічний вплив на російський вплив в усьому світі».

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Російські військові кореспонденти відреагували сумішшю шоку і визнання поразки. Александр Коц написав у Telegram: «Я буду сумувати за Сирією не більше, ніж за Ізюмом, Херсоном чи Києвом», проводячи паралелі з українськими містами, з яких відступили російські війська.

Коли вляжеться пил після цього геополітичного землетрусу, стане зрозуміло, що глобальна стратегія Росії зазнає серйозних випробувань. Падіння одного з найближчих союзників Путіна може послабити позицію Москви в майбутніх переговорах щодо України, поставивши під сумнів продовження її наступу і здатність діяти силою за межами своєї безпосередньої сфери впливу.

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Кейті Лівінгстоун
Кейті Лівінгстоун

Кейті Лівінгстоун – американська журналістка, яка висвітлювала війну в Україні з 2022 року. Її роботи були номіновані на Пулітцерівську премію серед інших нагород і були представлені в Rolling Stone, Business Insider, USA Today та кількох інших виданнях. Вона є стипендіатом програми Фулбрайта, чия робота зосереджена на висвітленні впливу конфліктів і зовнішньої політики на людей і суспільства в усьому світі.

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